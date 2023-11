TOLUCA, Estado de México.- La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez aseguró que el proyecto de transformación del Estado de México se construirá en colaboración con el sector empresarial, para impulsar una entidad de bienestar y progreso, donde se incentive la inversión e innovación, sin perder de vista el eje fundamental de la administración estatal que es velar por el desarrollo de la población mexiquense.



’Los convoco a aprovechar este momento histórico para sumarse a un futuro donde empresarios, gobierno y ciudadanos trabajemos mano a mano para impulsar la inversión, incentivar la innovación y crear un ambiente de negocios parejo y competitivo, sin perder de vista que la gente es el foco de todas nuestras acciones’, afirmó la Mandataria estatal.



En la toma protesta a los integrantes del Consejo Directivo 2023-2024 del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM), la Maestra Delfina Gómez sostuvo que el Gobierno estatal será facilitador para la llegada de inversiones y la creación de fuentes de empleo bien remuneradas, porque el desarrollo económico es un elemento de estabilidad y paz social.



Aunado a ello, mencionó que se trabaja en la consolidación de la digitalización de trámites, para eliminar intermediarios, promover la transparencia, combatir la corrupción y reducir tiempos en los procesos, además de reforzar la seguridad en el sector y mejorar la infraestructura empresarial y los servicios públicos.



La Gobernadora Delfina Gómez invitó al empresariado mexiquense a denunciar los actos de corrupción, y les reiteró que las puertas de su gobierno están abiertas para escucharlos y trabajar en equipo.



Asimismo, reafirmó la confianza de la administración estatal en el sector empresarial como un agente de cambio, y señaló que el crecimiento económico no debe dejar de lado la identidad y riqueza cultural de los 125 municipios mexiquenses.



Bajo estos principios, la Mandataria estatal dijo que se incentivará la Inversión Extranjera Directa (IED), para aumentar la generación de empleos e incrementar la captación de divisas, además de estimular la competencia y motivar el uso de nuevas tecnologías para las exportaciones.



’Su éxito no sólo se traduce en crecimiento económico, sino también en empleos estatales, comunidades más fuertes y oportunidades equitativas para todos’, manifestó.



La Gobernadora Delfina Gómez puntualizó que el CONCAEM será un aliado para el crecimiento económico de la entidad, así como para empoderar y mejorar las condiciones de vida del pueblo mexiquense, por lo que expresó su respaldo a este organismo empresarial y deseo el mayor de los éxitos a la nueva Mesa Directiva.



’Hoy vemos a este Consejo como un aliado estratégico para el crecimiento económico del Estado de México, pero también un aliado para llevar bienestar a las comunidades, a las familias, a todos los ciudadanos mexiquenses para empoderar al pueblo y mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos’, expresó la Maestra Delfina Gómez.



La titular del Ejecutivo estatal destacó que para generar condiciones de desarrollo social y económico se llevan a cabo obras como el Tren Interurbano México-Toluca ’El Insurgente’, el cual ya opera en su primera etapa; el Tren Suburbano Lechería-Aeropuerto Internacional ’Felipe Ángeles’ (AIFA); el Trolebús Chalco-Santa Martha; así como la puesta en operación de la Planta Potabilizadora de Agua Madín II, acciones que se llevan a cabo en colaboración con el Gobierno de México que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Agregó que se trabaja también en la consolidación del Corredor Logístico Industrial Ciudad de México-Hidalgo-Estado de México, de Santa Lucía, que permitirá el crecimiento económico de la región aleñada al AIFA.



La Gobernadora delfina Gómez precisó también algunas de las ventajas competitivas del Estado de México, como su ubicación geográfica estratégica, sus fortalezas en el sector logístico, y lo más importante el contar con un pueblo que está a la altura para avanzar juntos.



’El Poder de Servir no es simplemente una frase, es una guía que define nuestra relación con el sector empresarial. El gobierno debe ser un facilitador, un aliado estratégico que trabaja en sintonía con sus necesidades y desafíos; y en esta colaboración estratégica, entendemos que, al apoyar a los empresarios estamos construyendo un camino hacia un desarrollo sostenible’, apuntó.



Al hacer el uso de la palabra Laura González Hernández, Secretaría de Desarrollo Económico, señaló que por instrucciones de la Gobernadora Delfina Gómez el trabajo con el sector empresarial se realiza de manera cercana, escuchando, atendiendo y resolviendo las necesidades de éste, ya que, explicó que el 95 por ciento de la economía del Estado de México, se basa en micro pequeñas y medianas empresas, las cuales son el sostén de miles de familias.



La titular de la Sedeco añadió que se trabaja para consolidar el pilar económico del Plan Estatal de Desarrollo, por lo cual, informó que en próximos días se estará trabajando para que haya una participación amplia, inédita y comprometida del sector empresarial en la construcción de éste, a fin de escuchar las voces de todos, colocando al ciudadano al centro de las decisiones y de las políticas públicas.



En su intervención, Mauricio Massud Martínez, Presidente del CONCAEM, señaló la importancia de la colaboración que existe entre el Gobierno del Estado de México y el sector empresarial, por lo que refrendo el compromiso de trabajar para consolidar al Estado de México como el mejor lugar para invertir, vivir, crecer, generar empleo y poder servir a los mexiquenses.



La toma de protesta se llevó a cabo en el marco del evento "Encuentro de Negocios: Empresarios Generación 5.0, la transformación de la empresa", que cuenta con paneles de interés para las empresas como: ’Nearshoring y financiamiento estratégico’; ’Storysales’; y ’La Inteligencia artificial y tu empresa’.



En este evento estuvieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Andrés Andrade Téllez, Secretario de Seguridad; Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud; Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo; Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Juan Carlos González Romero, Secretario del Bienestar; Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura.



Así como Peter Homberg Lehmann, Vicepresidente de Gestión Interna del CONCAEM; María de Lourdes Medina Ortega, Gilberto Sauza Martínez, Alberto Canul Juárez y Enrique Ugarte Dornbierer, Ex Presidenta y Ex Presidentes del CONCAEM; además de Diputados locales y empresarios, entre otros.