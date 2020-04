Tractocamión robado en Tecámac, es recuperado por policías de Texcoco

Texcoco, Méx., a 3 de abril. - Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad de Texcoco, lograron la recuperación de un tráiler que fue robado en el municipio de Tecamac y vía Geoposicionador Satelital (GPS), fue ubicado en un predio de San Miguel Coatlichán.



El Director de Seguridad Pública y Movilidad Alfonso Valtierra Guzmán, informó que el conductor del tráiler robado y el apoderado legal, solicitaron el apoyo a los elementos que realizaban un recorrido por la carretea federal México-Texcoco, para lograr el rescate del tractocamión y la caja seca, pertenecientes a la empresa Transportes Especializados y Refrigerados Malvel, S. de R.L. de C.V.



Los civiles explicaron que el camión fue robado en la carretera federal México-Pachuca a la altura del poblado de Santa María Ajoloapan, municipio de Tecamac; en donde tres vehículos les cerraron el paso, entre ellos una camioneta Mércury de color blanco de donde descendieron dos sujetos quienes con armas de fuego le robaron el tracto camión, así como su teléfono celular.



El apoderado legal de la empresa explicó a los policías que el tracto camión era propiedad de la empresa que representa, Transportes Especializados y Refrigerados Malvel, S. de R.L. de C.V. y que el mismo ya cuenta con reporte de robo por predenuncia, y que tanto la caja refrigerada como el tracto camión, cuentan con localizador GPS.



Agregó que de acuerdo a la geolocalización, se le ubicó cerca del lugar, incluso ya se habían percatado del inmueble en el que estaba pues al ir circulando sobre la carretera se percataron de que estaban realizando maniobras con el tracto camión y que incluso la camioneta Mércury blanca se encontraba fuera de dicho inmueble el cual está provisto con un zaguán de color verde.



Tras informar a control de radio y solicitar el apoyo, los uniformados se dirigieron al lugar señalaron ubicado en la carretera federal México-Texcoco a la altura de san Miguel Coatlichán en donde ubicaron la camioneta Mercury blanca junto a una zaguán verde.



Al Percatarse los sujetos de la presencia policiaca, corrieron al interior del predio y uno de ellos comenzó a disparar contra los uniformados, hasta en ocho ocasiones al mismo tiempo que los sujetos subieron a la parte alta para huir por las azoteas.



Los uniformados aseguraron el lugar, en donde se encontraban diversos vehículos, entre ellos la camioneta Mercury blanca, una sub marca Villager modelo 1991 de color blanco, así como un tractocamión de la marca Freigthliner color blanco, modelo 2017, con placas 241N31 de Servicio Público Federal, y adosado al mismo una caja refrigerada de la marca Great Dane de color blanco, modelos 2013, con 820XS9 del Servicio Público Federal, estos últimos los que fueron robados al conductor en Tecamac y que fueron relacionados con el número de folio 302 Y REFERENCIA 15PM03099020420201620, predenuncia del robo.



De inmediato se notificó a la General de Justicia del estado de México, con sede en Texcoco de Mora, realizando la recolección de indicios con la finalidad de preservarlos y entregarlos ante el agente del ministerio público mediante cadena de custodia, procediendo a realizar el resguardo del lugar, generándose el expediente NIC: TEX/TXC/00/MPI/628/00181/20/04, NUC: TEX/TEX/TXC/100/091118/20/04, por el delito de Robo con violencia.



Valtierra Guzmán, señaló que pese a la contingencia por el COVID-19, la policía municipal no baja la guardia y se mantienen pendiente dando seguridad a la ciudadanía, reiterando el llamado a no salir de casa, pero también indicando que se mantienen trabajando en la prevención del delito.