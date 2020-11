Tradiciones prehispánicas que muchos han querido desaparecer

Como una verdadera tradición, en el de Valle de México, sobre todo Tepetlaoxtoc, Chautla, Papalotla y Texcoco, invitan a conservar nuestras tradiciones, pero sin arriesgar la salud y de nuestros adultos mayores, ni la de las mujeres y niños, por lo que se pide poner las ofrendas en los hogares y desterrar el mal logrado Halloween.



Cultura, inculcada por nuestras ascendencias, estos días en los que celebramos a nuestros seres queridos, quienes se nos han adelantado en un camino que en cualquier momento hemos de recorrer para alcanzarlos, y aunque esto es inevitable, no hay que restarle importancia a nuestra vida y no debemos de relajar las medidas de sanidad e higiene, ante la pandemia COVID-19.



Las tradicionales ofrendas en los hogares, también ha llegaron a nuestras oficinas de gobiernos municipales; Tepetlaoxtoc aprovecho su jardín dentro del Palacio de Gobierno; Chiautla en el acceso de Casa de Cultura con la Catrina y su pareja; destaca Papalotla su tradición en su propia Casa Cultural; mientras Texcoco en el acceso del Palacio del Ayuntamiento. La mejor manera de celebrar este ’Día de Muertos’, porque ellos nos esperan, pero no aceleremos un camino que todavía no nos corresponde.



Desafortunadamente este año la situación es diferente, pero nosotros celebremos con responsabilidad; por favor no arriesgues tu salud y la de tu familia, sobre todo evitar aglomeraciones de cualquier índole.



Una vez más gracias por atender nuestro mensaje, les presentaran videos de Día de Muertos, que las Administraciones Municipales 2019-2021, ha preparado programas de festejos ancestrales que nos dan identidad, en los tradicionales días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. ¡Y Por favor recuerda, quédate en casa!