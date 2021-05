‘Tragedia en Línea 12 no es para sacar raja política, no culpen a la austeridad’: AMLO

5 de mayo, 2021



El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana no sacar ’raja política’ y aprovecharse de la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro, en donde el pasado lunes 3 de mayo se desplomó una trabe, dejando 25 muertos y más de 60 heridos.



Cuestionado sobre el llamado del sindicato del Metro para realizar un paro de labores antes las malas condiciones en el Sistema de Transporte Colectivo, el mandatario dijo que esas actitudes no ayudan.



También calificó como ’politiquería’ que el partido conservador haya acudido al sitio de la tragedia.



’Que recapaciten porque no se ayuda en nada con esas actitudes, eso tiene más que ver con lo electoral, con la politiquería, como estamos en tiempos de campaña, ayer fueron del partido conservador al sitio y hasta la misma gente los rechazó. Son actitudes muy irresponsables, no es para sacar raja, aprovecharse de la tragedia’, sostuvo.





El mandatario pidió a los líderes del sindicato actuar con responsabilidad y denunciar ante las autoridades, pero no caer en la manipulación y el oportunismo.



’No es para sacar raja, aprovecharse de la tragedia, pero el amarillismo en los medios nacionales e internacionales es inevitable. Hay una crisis en los medios de información en todo el mundo, una falta de ética que no se había visto’, reiteró.





Ayer, el presidente acusó a la prensa de ser la más lejana al pueblo: ’La regla es que tenemos la prensa más injusta, la más distante, la más lejana al pueblo y la más cercana a los grupos de poder conservador. Es un tiempo de oscuridad para los medios de información’.



López Obrador también criticó a quienes responsabilizan a su política de austeridad de lo ocurrido en la Línea 12 del Metro.



’Qué tiene que ver eso con la austeridad, son muy perversos, los conservadores son muy hipócritas (…) son tiempos de canallas’.



La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México condenó que se hayan aplicado subejercicios presupuestales para el STC Metro, por lo cual pidió que las autoridades locales enfrenten las consecuencias por la política de austeridad.



De acuerdo con el sector empresarial, en la cuenta pública del 2020 se registró hasta 40% de subejercicio en el gasto destinado a materiales y suministros para el mantenimiento.



’El llamado a la austeridad que ha realizado el gobierno de la Ciudad de México no debe aplicarse en áreas trascendentales y de vital importancia, como lo es el mantenimiento de la columna vertebral de la movilidad de la CDMX, pues en lugar de ser un ahorro que haga eficiente el gasto público, se ha convertido en una austeridad que mata’, señaló en un comunicado.





’Ya sacaron la conclusión de que por la austeridad fue el accidente, a esta inmoralidad es a la que me refiero cuando hablo de la decadencia de medios y de un sector de la sociedad que yo identifico como un sector conservador cuya doctrina es la hipocresía y es un sector muy afín a la corrupción, y al mismo tiempo muy autoritaria y racista y clasista’, señaló el mandatario.





