Tragedia en un bar de San Miguel: el tío de la joven que falleció tras una explosión dio detalles del incidente

Maximiliano es el tío de Lucía Costa, la joven de 19 años que murió este fin de semana en un bar de San Miguel, conurbano bonaerense, luego de que un líquido inflamable cayera sobre un artefacto utilizado para calefaccionar las mesas de un bar de esa localidad y causara una explosión. Esta mañana, conmovido por la muerte, brindó detalles de lo que sucedió y aseguró que a su sobrina la dejaron en el piso, abandonada. "Lucía se había juntado después de mucho tiempo con amigos de la parroquia, en un lugar que se supone era seguro. No sé por qué colocaron antorchas como centros de mesa, por algún motivo la mesera fue a recargar este artefacto con un bidón de cinco litros de alcohol. Este bidón estalló y buena parte de ese líquido en llama cayó en Lucía, es como si le hubieran tiraron una molotov en la cara", dijo el hombre en diálogo con TN.



Tras ello, aseguró: "Salió corriendo en llamas, la intentaron apagar como pudieron, se desmayó y quedó tirada, en estado espantoso, con la cara, el pecho, los brazos quemados, con las vías respiratorias comprometidos. Quedó abandonada, tirada como una bolsa de basura, nadie la atendió hasta que llegó la ambulancia entre 20 y 30 minutos después".



Asimismo Maximiliano contó que su sobrina tuvo dos paros y que pese a que los médicos intentaron reanimarlo no lo consiguieron, ni siquiera llegaron a trasladarla al hospital de quemas. Por su parte, aseguró que varios de sus amigos resultaron heridos y que uno de ellos permanece en terapia intensiva. "Mi sobrina quedó tirada en el piso, cerca de una salida estrecha, no había salida grande, la gente decía que tenía que caminar por encima de Lucía para poder salir del lugar. ¿A quién se le ocurre poner un centro de mesa con fuego y acercar un bidón? ¿A quién se le ocurre dejar tirada a una persona que estaba muriendo?", agregó. "Lucía fue la última persona a la que sacaron del lugar, estaba tirada boca abajo, inconsciente, abandonada, se olvidaron de ella".



Por último, el tío de la víctima contó que su familia "está destruida", que desde los responsables del bar no se comunicaron y que las autoridades municipales les ofrecieron dinero para su sepelio. "Lo único que nos ofrecieron las autoridades es un mínimo apoyo económico para enterrar a Lucía que ahora está en la morgue judicial para la autopsia por muerte traumática. Nos ofrecieron un sepelio en ataúd hecho de caja de cajón de frutas, como si fuera una NN. Enterrar a Lucía como una indigente me parece horrible", cerró.



El hecho ocurrió el viernes por la noche en Zar Burgers, un local gastronómico ubicado en Paunero 1189 de esa localidad, cuando, según relatos de testigos en redes sociales, uno de los artefactos que tiene el lugar para calefaccionar la zona de mesas se incendió y explotó.



Los jóvenes heridos fueron trasladados al Hospital Larcade de San Miguel y Lucía falleció ayer al mediodía, según lo publicado por la agencia de noticias Télam. Amigos de la víctima, quien integraba el Espacio Joven de la Parroquia Catedral de San Miguel, realizaron una manifestación en la puerta del bar con pancartas en reclamo de justicia. La denuncia del hecho quedó radicada en la Comisaría 1 de San Miguel, que dio intervención a la fiscalía correspondiente para que continúe la investigación de lo ocurrido.