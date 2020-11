Traiciona ombudsman hidalguense a víctimas y se pone del lado de la fuerza pública

El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Alejandro Habib Nicolás, acreditó que la mayoría de las actuaciones de policías estatales en los retenes del Operativo Escudo para reducir la movilidad, y que se evidenciaron en videos haciendo uso de la fuerza para someter a conductores, se encuentran justificados, poniéndose del lado de los agresores.



En el marco de la entrega del segundo informe de actividades de la CDHEH, en el que se restringió la presencia de la prensa durante este día, junto a la ausencia de Lisset Marcelino Tovar, presidenta de la comisión de Derechos Humanos y Atención a la Personas con Discapacidad, debido a estar confinada por dar positivo a Covid 19, el ombudsperson estatal rindió las actividades realizadas por esta instancia.



Entre los acontecimientos abordados en la serie de preguntas solicitadas por los diputados reunidos, uno de los cuestionamientos imperdibles fue de aquellas vulneraciones generadas en el periodo de inicio de la pandemia en el estado, del cual se destaca la medida aplicada del Hoy No Circula Sanitario bajo el Operativo Escudo, a fin de reducir la movilidad de las personas, y por ende, de la propagación de los contagios por el virus de Covid 19.



Si bien existieron videos que causaron polémica y el reproche de la ciudadanía por el actuar de uniformados de la Agencia Estatal de Seguridad de Hidalgo, donde se ve cómo someten a conductores por incumplir las medidas del acuerdo del Hoy No Circula, el encargado de este órgano autónomo estatal aclaró que la mayoría de estos hechos están justificados.



"Fueron dados a conocer en redes sociales incidentes que se dieron, nada más que, nosotros no sólo tomamos en cuenta el video que se sube a redes sociales, porque en redes sociales se sube el video justo en el momento en el que los policías están interviniendo a las personas", mencionó.



Agregó que en estos vídeos, no se aprecia lo que aconteció antes, "el por qué se suscitó la intervención por parte de policías, que la mayoría de los casos están justificados’, puntualizó Habib Nicolás. Subrayó que debido a las medidas del Hoy No Circula Sanitario, se tienen 15 quejas interpuestas ante la CDHEH, las cuales se está siguiendo el curso de éstas, mientras que en general, ante presuntas violaciones a los derechos humanos en contexto de la pandemia, suman 45 las inconformidades generadas, precisó el ombudsperson estatal.Alan Jiménez | Quadratín