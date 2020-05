Trámites funerarios ilegales

[email protected]

Lamentablemente la muerte de personas por coronavirus ha sido motivo para la práctica de situaciones que, además de ilegales, pueden representar un foco de infección para otros individuos sin que en ocasiones éstos se enteren de ese riesgo,



Algunas situaciones son donde en ocasiones falsos gestores de funerarias, conocidos como coyotes, y en otras familiares de los fallecidos, tramitan actas de defunción alteradas por supuesto ilegalmente, a fin de modificar que el deceso fue por coronavirus, lo cual no solo afecta las estadísticas sanitarias oficiales, sino también se crean riesgos sanitarios.



Los citados coyotes, quienes se hacen presentes incluso en el interior de dependencias oficiales, prometen agilizar los trámites, en particular para obtener el acta defunción con el respaldo de la firma de un doctor, varios de los cuales son gratuitas pero los incluyen dentro del paquete funerario como si fuera un favor donde se incluyen, según las circunstancias, el ataúd y velatorio o la cremación y urna para las cenizas.



Con el falso certificado los gestores solicitan un dinero extra a los deudos para que ’puedan despedirse’ del fallecido y, de aceptar, en el trayecto a la funeraria o al crematorio se detienen para darle un beso, un abrazo o una simple caricia al cuerpo del difunto, lo cual puede ser el origen de una posible infección de coronavirus.



También con el falso certificado se permite que el cadáver sea velado en su domicilio, al cual asisten familiares y amistades, donde acostumbran tener el ataúd abierto y lleguen las personas a expresar sus condolencias, con el mismo riesgo de contagio de Covid-19 para todos los asistentes, quienes a su vez se convierten en posibles transmisores de la enfermedad.



Debe citarse que en otros casos los familiares solicitan que el acta de defunción sea por Covid-19, porque de esa manera se podrá solicitar el apoyo de las autoridades en el gasto de la cremación del cuerpo, que en ocasiones puede ser totalmente gratuito.



En fin, en primer lugar con esas acciones se altera la estadística oficial en la actual pandemia, por no darse un seguimiento a todos los casos reales, pero lo importante es evitar la manipulación indebida e ilegal de los cuerpos, ya que resulta una fuente de nuevos contagios.



No resulta sencillo aceptar la pérdida de un ser querido y menos sin una despedida formal o un velatorio, pero lamentablemente estos momentos deben cambiarse tradiciones, ya que de otra forma resulta posible enfermar y, en el peor de los casos, sumarse a las estadísticas negativas en el renglón de los fallecimientos por coronavirus.