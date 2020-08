Transforma la alcaldesa Adela Román Praderas del Coloso; realiza obra integral

Hace 14 meses la calle de acceso a la colonia Praderas del Coloso lucía anegada por agua estancada y lodo por efecto de las lluvias. ¡Hoy todo ha cambiado!



Con una inversión de 1 millón 250 mil pesos, Adela Román Ocampo transformó la realidad de ese núcleo poblacional donde su gobierno pavimentó 94 metros lineales con concreto hidráulico.



Debajo de la capa de cemento de 15 centímetros de espesor, la Cuarta Transformación ’sembró’ infraestructura de vida y salud: un sistema hidráulico de agua potable y drenaje que significa el principio de un gran proyecto para mejorar los servicios públicos.



Sobre las banquetas lucen postes y luminarias nuevas, un sistema de alumbrado público complementa la obra integral que hizo realidad un gobierno sensible a las demandas sociales.



En la inauguración, la presidenta municipal Adela Román enfatizó que pasaron muchos años y sufrimientos para que las familias vieran culminada esta obra que soñaron para vivir con dignidad.



Cuidar y valorar las obras, recomendó en su mensaje la alcaldesa a los vecinos que celebraron con sana distancia y cubrebocas el momento histórico de su inauguración, tras indicarles que los trabajos se hicieron con recursos públicos de los impuestos que aporta el pueblo.



Los vecinos, en voz de Cleofás Acevedo Catana, agradecieron la bendición de la ayuda recibida por parte de las autoridades y del gestor Leonardo Montes Salazar.



’No esperaba verla aquí, en esta colonia’, expresó evidentemente emocionada la mujer quien recordó que desde hacía muchos años no tenían acceso digno, luz ni agua potable, beneficios que hoy son realidad gracias al gobierno sensible de Adela Román Ocampo.



La alcaldesa llegó a lo alto de la unidad habitacional El Coloso acompañada de los regidores Alva patricia Batani Giles y Manuel Cortés Avilés, así también del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Armando Javier Salinas y del director de Alumbrado Público, Felipe de Jesús Camacho Díaz, entre otros funcionarios.