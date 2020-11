Transición suave en Estados Unidos impulsan a las bolsas del mundo

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MARTES, 24, NOVIEMEBRE, 2020, 10:08 hrs.

Londres, 24 de noviembre de 2020. Los mercados europeos han mantenido el impulso de ayer con noticias de la relajación del confinamiento en Reino Unido y Francia que se suman al optimismo. El FTSE sube 1.26%, el Dax 1.05% y el IBEX 1.34% esta tarde, reporta la plataforma global de inversiones eToro.





Los mercados de todo el mundo subieron el lunes, ya que nuevas noticias sobre vacunas e indicios del presidente saliente Trump sobre una transición de poder sin problemas avivaron el rally actual.





Según los informes, Trump dijo que había recomendado a la Administración de Servicios Generales, que ayuda a la transición al nuevo régimen presidencial, "hacer lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales". La noticia ayudó a calmar los temores sobre un traspaso desordenado del poder a Joe Biden.





Igualmente la noticia de la vacuna de AstraZeneca impulsó a los mercados. Las bolsas estadounidenses cerraron al alza en reacción, con el S&P 500 subiendo 0.5% ayer, antes de que las acciones en Asia siguieran su ejemplo, con el Nikkei japonés subiendo 2.5% y el Hang Seng de Hong Kong, 0.1%.



Hoy las bolsas de Estados Unidos abren al alza, con el Dow Jones subiendo 1.01%. La noticia de que Janet Yellen podría ser nombrada secretaria del Tesoro por el presidente entrante Joe Biden da esperanzas de una política fiscal expansiva en el futuro.



Bitcoin está volando



Mientras tanto, el rally del bitcoin continúa, superando fácilmente la barrera de los 19,000 dólares, en lo que podría ser un alza parecida a la de 2017, en donde alcanzó sus máximos históricos. Las expectativas de un dólar débil y el apoyo de inversionistas institucionales apoyan este regreso del Bitcoin, que arrastra a otras criptomonedas consigo.







Entre las acciones destacadas, Tesla superó el hito de los 500 dólares por primera vez, lo que llevó su capitalización de mercado a cerca de 500,000 millones de dólares. El salto se produjo después de que los analistas de Wedbush elevaran su precio objetivo alcista sobre las acciones a 1,000 dólares. La firma destacó que actualmente, 3% de todas las ventas de automóviles son eléctricas, una cifra que espera triplicar a 10% para 2025.



Las acciones del sector energético saltan 7% para comenzar la semana





El lunes, el Dow Jones Industrial Average abrió el camino en EU, con una ganancia de 1,1%, frente al 0.6% del S&P 500 y el 0.2% del Nasdaq Composite. La parte superior del S&P 500 estuvo dominada por firmas de energía, con Occidental Petroleum, Apache, Marathon Oil y más, todos generando ganancias de dos dígitos después de que el petróleo se mantuvo muy por encima de los 40 dólares por barril. En general, el sector energético de S&P registró un aumento del 7.1% el lunes. En el Dow Jones, Chevron lideró el camino con una ganancia de 6.1%, llevando su repunte durante el último mes a cerca de 30% y reduciendo su pérdida del año hasta la fecha por debajo de la marca de -25%. Las firmas de tecnología sufrieron un día más difícil, con Apple cayendo 3% y Netflix 2,4%, lo que pesó sobre el índice Nasdaq Composite.



S&P 500: +0.6% lunes, +10.73% en el año

Dow Jones: +1.1% lunes, +3.7% en el año

Nasdaq Comp.: +0.2% lunes, +32.4% en el año



AstraZeneca cae a pesar de las noticias sobre vacunas, los gigantes petroleros se recuperan





Las acciones que cotizan en Londres se mezclaron el lunes, ya que junto con las noticias sobre la vacuna AstraZeneca hubo nuevos datos económicos que mostraron que la actividad comercial del Reino Unido se redujo en noviembre, la primera vez desde junio que ha habido una contracción.



El FTSE 100 cerró el día con una caída de 0.3%, y la pérdida del 3.8% de AstraZeneca fue uno de los mayores obstáculos para el índice. También hacia la parte inferior de la pila estaban los mineros Polymetal y Fresnillo y el fabricante de equipos de seguridad Halma.



En la parte superior del índice, Royal Dutch Shell, BP, International Consolidated Airlines Group, Rolls Royce y Lloyds ganaron entre 4% y 8%. El FTSE 250 fue positivo el lunes, liderado por Cineworld, que saltó 20% después de asegurarse un salvavidas financiero en forma de una nueva línea de crédito. La empresa de viajes Tui y la aerolínea easyJet también ayudaron a subir el índice, con ganancias de 8.1% y el 6.4%, respectivamente.



FTSE 100: -0.3% lunes, -16% en el año

FTSE 250: +0.4% lunes, -10.5% en el año



Qué Vigilar



Best Buy: el minorista de productos electrónicos ha ganado 39% este año y más de 64% en los últimos 12 meses, ya que el trabajo masivo desde casa ha provocado un aumento en la demanda de computadoras portátiles, monitores y otros productos electrónicos de consumo. La firma entrega su reporte trimestral el martes, solo unos días antes del Black Friday, un día crítico en el calendario minorista. Los analistas esperan que la compañía entregue una cifra de utilidad por acción de 1.71 dólares, por encima de sus expectativas de hace unos meses. Actualmente se dividen entre Compra y Mantener.





Dell Technologies: similar a Best Buy, Dell ha subido 35% este año. La compañía entregará su reporte del tercer trimestre el martes, con el foco en las ventas de PC y servidores, junto con una propuesta de salida de la participación de 81% de la compañía en la firma de software de nube VMWare. Si bien el gasto empresarial en equipos informáticos se ha visto afectado por la pandemia, existe una gran demanda de servidores por parte de los proveedores de la nube. Los inversores también observarán las ventas frente a Hewlett Packard, que reporta el mismo día. Los analistas de Wall Street se dividen entre Compra y Mantener sobre la acción.





Autodesk: la empresa de software ofrece productos para industrias que incluyen ingeniería, arquitectura y diseño de productos, y Tesla es uno de los usuarios de sus servicios. El precio de las acciones de la compañía ha subido 40% en los últimos 12 meses, lo que lleva su capitalización de mercado más allá de los 50,000 millones de dólares. Autodesk entrega reporte del tercer trimestre el martes. Sus avances en software entregado en la nube y si se ha visto afectada por la reducción del gasto comercial, serán los puntos clave a tener en cuenta. Actualmente, 14 analistas califican la acción como Compra, uno Sobreponderar, cuatro como Retener y dos como Subponderar o Vender.



Esquina Cripto



Analista dice que Bitcoin "reemplaza al oro" después de una gran diferencia en los retornos



El status de Bitcoin como refugio seguro está tomando un impulso renovado, luego de un período de montaña rusa para el criptoactivo, y de que un analista lo etiquetara como refugio seguro alternativo.



El analista de Bloomberg Mike McGlone afirmó que el aumento de los ’intereses abiertos y las entradas de inversionistas’ de futuros en bitcoins contrastan con la demanda de oro durante el período de la pandemia. Con esta nueva dinámica en el mercado (el bitcoin no existió en la última crisis), McGlone dice que esto podría darle la criptodivisa una ventaja adicional en apreciación.



Actualmente, esta historia se aprecia claramente, con el oro subiendo solo 20% en lo que va del año frente a 150% de ganancia de bitcoin.



En otros lugares, el rally de altcoins continúa ganando ritmo, lo hemos visto antes, donde hay una reacción retrasada a un movimiento inicial en bitcoins. XRP sube 23% hoy y su precio ha llegado a 0.72 dólares. El mayor alza es XLM, hasta un enorme 43% cotizando a 0.174 dólares.