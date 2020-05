Tránsito del estado y dueños de corralones, inician "Mafia" para abusar económicamente de Conductores en Texcoco

Texcoco, Méx., a 1 de mayo del 2020.-La "Mafia" que un tiempo habían formado Policías de Tránsito estatal y los dueños de los corralones, a hoy en día a regresado, gracias a que el gobierno del estado de México, que encabeza Alfredo del Mazo Maza, les ha soltado la rienda a esta corporación, que en los último días han aumentado sus supuesto operativos en la zona de Texcoco y municipios aledaños para detener vehículos y abusar económicamente de los conductores por cualquier pretexto.



Con motivo de la entrada en vigor del Hoy No Circula para reducir la movilidad en el Estado de México, de nueva cuenta tránsito estatal han estado arremetiendo las oficiales de tránsito contra los automovilistas olvidadizos que llegan a circular el día que no les toca; sin embargo las quejas vienen de la corrupción que se tiene al imponerles el "arrastre" del vehículo a los corralones particulares, donde obligan a que el infractor pague por un arrastre 2 mil 500 pesos como mínimo, más 60 pesos por día de corralón, violando con ello el decreto del 2012, que establecía que no es obligatorio el uso de grúa para llevar un auto a un depósito cuando el mismo infractor lo puede hacer.



Automovilistas de Texcoco, de los pueblos de San Simón, Texopa, Pentecostes, Tulantongo, Santa Cruz, Nativitas y San Miguel Tlaixpan, entre otros, han denunciado el abuso de las mujeres policías de tránsito del Estado de México, quienes se instalan en el territorio municipal para infraccionar, sin considerar que el reglamento de tránsito establece en el CAPITULO II DE LAS AUTORIDADES DE TRANSITO. artículo 6º.- Corresponde a la Secretaría de Gobierno en materia de tránsito: fracción XIX. Imponer las sanciones por infracciones al presente reglamento, siempre que no correspondan a los ayuntamientos.



Sin embargo en las oficiales de tránsito infraccionan a los conductores en Texcoco en la carretera Texcoco –Calpulalpan, en el Perífrico rumbo al Molino de Flores, en el puente de Tocuila, en la calle Benjamín Robles y 2 de marzo entre otros puntos, lesionando la economía de los Texcocanos.



’Me detuvieron porque no circulaba ese día, pero me la querían aplicar haciendo que una grúa me trasladara al corralón, cobrándome además de la multa, 2 mil 500 por el arrastre’, denunció un conductor afectado,

Sin embargo en la página de la Secretaría de Movilidad se establece que el banderazo de salida del arrastre de vehículos de hasta tres mil 500 kilos es de 282 pesos y que se cobra once pesos por kilómetro adicional, considerando un mínimo de diez kilómetros.



Mientras que la cuota por día o fracción en los depósitos es oficialmente de 30 pesos para automóviles y camionetas, aunque se han documentado casos donde cobran 70 pesos al día.



En la gaceta de gobierno del 24 de agosto del 2012, se establece que si un auto infraccionado amerita corralón y está en condiciones de ser llevado por el conductor, no es necesario el uso de grúa, situación que no aplican las oficiales de tránsito de la Secretaria de Seguridad del Estado de México.



’Como nos infraccionan por violar el reglamento de tránsito, si ellas son las primera en no respetarlo al fijar cuotas de arrastre alto con los gruyeros’, se quejan los conductores.



Conductores de la zona de Texcoco señalaron que los elementos de vialidad de Texcoco, de acuerdo con las restricciones de circulación que marca el programa hoy no circular, pero también en atención a la emergencia por COVID-19, solo están amonestando a quienes circulan cuando no les corresponde, invitándolos a guardar su auto, sin infraccionarlos, porque no se trata de lesionar el bolsillo de los texcocanos, se trata de apoyarnos en esta contingencia y que todo respetemos el reglamento de tránsito, señalaron.