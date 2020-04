Transmisión del virus COVID-19 se intensifica; sugieren expertos de UNAM cubrebocas

• Alerta, virus sigue circulando principalmente en transporte público, mercados y tiendas



En este momento, la transmisión del virus causante de la COVID-19 se intensifica como consecuencia de que sigue circulando en la Ciudad de México y sus áreas conurbadas, principalmente en aglomeraciones como transporte público, metro, camiones, metrobús, mercados, filas y tiendas, por lo que se debe priorizar el uso de cubrebocas.



La protección del personal de salud es en este momento es una prioridad máxima, enfatizó el doctor Samuel Ponce de León Rosales, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus.



’Te llamamos a no moverte, quédate en tu casa y esperemos que disminuya la transmisión’, indicó.



El titular del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS) de la UNAM señaló también que al iniciarse en los próximos días una fase de extensión intensa (alta contagiosidad) en la Ciudad de México y sus áreas conurbadas, las áreas administrativas responsables de compras y distribución para surtir los equipos de protección personal a las áreas hospitalarias deben ’proveer a todos los grupos y hospitales de material suficiente en calidad y cantidad.



Luego de una nueva sesión de trabajo con los integrantes de la Comisión formada desde principios de año por instrucciones del rector Enrique Graue, el especialista advirtió que todos debemos actuar en calidad de urgencia; ’estamos en el último minuto para no llegar tan tarde con las medidas preventivas a la inexorable cita con la pandemia’.



Ponce de León Rosales, llamó a utilizar el cubrebocas con las precauciones debidas, sin descuidar la higiene y la etiqueta respiratoria. Aunque no deben usarse máscaras N95, las cuales son de uso exclusivo del personal médico, enfatizó.



Explicó que si bien los cubrebocas ya escasean desde hace algunas semanas, consideró que es posible fabricarlo en casa con diferentes tipos de pañuelos, ’siempre será mejor esta protección a no tener nada en las situaciones que hemos descrito’, consideró.



Finalmente, hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la población en general a esforzarse para salir adelante de esta crisis, ’estamos frente a un reto mayúsculo, quizás nunca tendremos otro mayor, esforcémonos al máximo para salir adelante’.