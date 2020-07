Transmiten hablantes de lenguas originarias palabras de afecto y esperanza

• Cuenta el Estado de México con cinco etnias y busca fomentar el aprendizaje de sus idiomas.



Toluca, Estado de México, .- En este periodo de confinamiento, muchas y muy variadas han sido las propuestas de aprendizaje que la Secretaría de Cultura y Deporte ofrece al público de todas las edades. En esta ocasión el objetivo es acercarte a las lenguas originarias mexiquenses, que son elemento fundamental de nuestra identidad.



En el Estado de México existen cinco etnias indígenas que prevalecen para dar cuenta de la riqueza cultural del territorio estatal y propagar su legado gastronómico, artesanal, tradicional y lingüístico.



Por ello, en esta ocasión, con apoyo de maestros y hablantes, la Secretaría comparte diversas palabras en mazahua, otomí, matlazinca, náhuatl y tlahuica, todas ellas de afecto y esperanza para tus seres queridos.



Además, transmite la perspectiva que ellos tienen en cuanto a retomar y hacer que las lenguas originarias sean preservadas a través de las generaciones.



Alejandro Pedroza, hablante matlazinca y oriundo de San Francisco Oxtotilpan, comentó que la lengua de los grupos indígenas ’se ha dejado de hablar por la discriminación, al asistir a instituciones, no siempre hay intérpretes, y es importante que la gente vea que ya no son dialectos; hoy podemos decir que son lenguas nacionales, con la misma validez que el español.



’Hemos trabajado en el fomento, sobre todo en la concientización de la gente adulta, hemos presentado un alfabeto que nos va a permitir tener un patrón y estar en el mismo canal con la gente, con quienes estén interesados en aprenderla y enseñarla’, señaló.



En matlazinca: Bapiiti (Gracias), ´Itani´i (Bienvenido), Pu´ikha (¿Cómo estás?) y Xah ri´ ´impa (Hasta luego).



En su oportunidad, Emigdio Cruz Marcos, originario de Chapa de Mota y hablante otomí, enfatizó que ’a través de estas lenguas, permanecerán la cultura, sus tradiciones y los valores. Son muy necesarias la lectura y escritura en otomí, para fortalecer así el conocimiento de su alfabeto’.



En otomí: Ntsits’i (Amistad), Nfādi gãthohū (Cuidémonos todos), Razā mpa (Buenos días), Mädi (Amor), Hogo’mūi (Honestidad) y Razā Nxui (Buenas noches).



Para Juan Anselmo González, maestro mazahua de San José del Rincón, la lengua materna es una herencia cultural y, como tradición oral, tiene que ver con la cosmogonía de los hablantes para entender el Universo.



A decir de él, los niños de nivel primaria lo aprenden, pero en el ámbito familiar ya no lo hacen.



’Se debe entender que es parte de nuestra historia como estado’, declaró y compartió algunas palabras como: Kuarma (Hermanos todos como sociedad), Ne’e (Afecto, querer, amor), Tata (Papá), Mizhokjimi (Dios) y Ts’ananazana (Madre luna).



Verónica Martínez Calderón, hablante tlahuica de Santa Lucía, en Ocuilan, opina que la lengua materna es muy importante para que no se pierdan sus raíces, usos y costumbres.



’Queremos que los niños sigan adelante con esa lengua materna; hay que enseñarles a los papás para que ellos les inculquen el uso de la lengua a sus hijos’, insistió.



Aquí unas palabras en tlahuica: Jondovilattjuibik (Buenas noches), Xakmuxu (Hasta mañana), Kjuebatti (Cuídense).



Hermelo Martínez Diego, quien actualmente vive en el municipio de Tenancingo, es maestro de lengua náhuatl y platicó que se ha encontrado con personas de diferentes edades, interesados en aprender el náhuatl, por iniciativa propia.



’He conocido diferentes contextos, lugares donde los padres sí les enseñan a los hijos por lo menos lo básico, pero hay quienes ya no les enseñan esta lengua’, agregó.



Para el maestro Hermelo, ’es muy necesario seguir creciendo como comunidad, además de que no hay que discriminar, ni etiquetar o burlarse de quienes enseñamos estas lenguas’, finalizó.



En náhuatl: Ni mitstajpalo (Te saludo), Ni mitstlazojta (Te amo), Ni mitsmacas se napalolis (Te daré un abrazo) y Tlasojcamatik (Gracias).