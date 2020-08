Transporta dueto ’Voz entre Cuerdas’ a un viaje imaginario por países y épocas

• Anuncia Hernández Tagle concierto de guitarra sola en este mes de agosto.



Toluca, Estado de México, .- Integrado por la soprano Jeorgina Tavira y el guitarrista Javier Hernández Tagle, el dueto Voz entre Cuerdas transmitió en vivo un programa musical como parte de las actividades que la Secretaría de Cultura y Deporte ofrece a la población a través de las redes sociales.



En esta ocasión, los integrantes del dueto presentaron un recorrido al que llamaron Canticum, en el que los escuchas fueron llevados a un viaje imaginario a diferentes épocas y países, por medio de las piezas musicales.



El concierto inició con una obra de la autoría de John Dowland (1563-1626), compositor británico conocido por haber sido el laudista más importante del periodo Isabelino, creador de dos obras famosas Come again y Flow my tears.



Estos conciertos didácticos aportan al conocimiento y descubrimiento de joyas musicales, con datos que permiten conectar con la época o con la melodía.



Esa tarea la hace muy bien Hernández Tagle, quien antes de cada interpretación, comparte con la audiencia información y referencias que despiertan el interés del público, permitiéndole comprender cada pieza musical.



’El laud es un instrumento del periodo Renacentista y Barroco que tiene esta forma muy característica de pera, que se parece un poco a la mandolina, tiene la palma o mano girada y tiene pares de cuerdas y éstas se cree que servían para darle mayor potencia a los instrumentos’, dijo.



En el concierto, de Escocia, se pudo escuchar The deils awa wi the exciseman, canción que, a decir de Javier, ’es muy divertida, pues es la historia del Diablo que toca su violín y se lleva, bailando, al cobrador de impuestos del pueblo; ésta es una especie de autocrítica o burla, ya que su compositor y poeta, Robert Burns (1759-1796), fue justamente cobrador de impuestos’.



Italia fue otro de los países incluidos en este recorrido con la presencia de Mauro Giuliani, compositor, violonchelista y músico que, a decir de Jeorgina Tavira, ’no entendía por qué en su país sólo se quería escuchar ópera y por eso se mudó a Viena, en donde la música de Cámara estaba de moda y había mucho espacio para componer este tipo de piezas’.



Compuestas por Giuliani, conocido como el Paganini de la guitarra, se escucharon las piezas, Ah! non dir che non t adoro y Giá presso al termine.



De Argentina, el dueto interpretó ’Alfonsina y el mar’, pieza basada en el poema de despedida de la poeta Alfonsina Storni, quien ocupó un lugar destacado en el panorama literario hispanoamericano por la fuerza con que aparece en sus versos la afirmación de una mirada femenina sobre el mundo.



Para concluir, de México, país que cuenta con una rica y muy variada tradición musical, hicieron un homenaje al ejecutar dos piezas, ’La llorona’ y ’El feo’; esta última escrita en zapoteco por Demetrio López, en 1936.



Voz entre Cuerdas reiteró que siguen haciendo música a distancia para las y los mexiquenses, que está disponible en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Deporte, a través de Facebook @CulturaEdomex.



Finalmente, Hernández Tagle anunció que para este mes de agosto presentará un concierto de guitarra sola e invitó al público a estar pendiente de los eventos que organiza esta Secretaría.