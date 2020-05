Transportistas afines al gobierno de Guerrero se quejan del Hoy No Circula implementado en Acapulco

Por Carlos Galeana

Acapulco, Gro.- Un grupo de transportistas afines al gobierno de Héctor Astudillo Flores, protestaron la mañana de este domingo en el Boulevard Vicente Guerrero a la altura de la tienda Soriana, manifestando su inconformidad por el programa temporal Hoy No Circula que puso en marcha el gobierno de Acapulco para mitigar los contagios de Coronavirus en el puerto.



Los líderes transportistas de rutas alimentadoras, encabezados por el priísta Abimael Salgado Salgado, señalaron que no están de acuerdo con la medida implementada, la cual, en un principio fue respaldada por el gobernador del estado.



’Coincidimos en la opinión que de los tres niveles de gobierno, el que ha hecho un poco la tarea es el Gobierno del Estado, y de los demás no sabemos nada, e invita a que sean más sensibles con los transportistas, ya que los funcionarios de gobierno estan cobrando su quincena, sabemos que estamos en contingencia pero las familias no cuentan con recursos, y con esto no vamos a respetar el hoy no circula, ya que esta imposición no tiene un sustento legal’, señalaron los transportistas.



En la protesta que culminó con una conferencia de prensa estuvieron presentes los líderes de camionetas alimentadoras, Hilario Lupercio Magallón, Dirigente Transportista Simón Bolívar Acapulco; Adán Magallanes Pedraza, Presidente de la Organización Benito Juárez y Abimael Salgado Salgado, Presidente de Guaresza; en compañía de 40 camionetas de rutas alimentadora.