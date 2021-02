Transportistas de la Cotodeg dan respaldo a Javier Solorio; Acapulco volverá a brillar, afirman

Reconocen el uso innovador de códigos QR para no contaminar Acapulco con medallones y espectaculares.



Acapulco.- La Coalición de Transportistas Organizados Democráticamente del Estado de Guerrero (Cotodeg), expresaron su respaldo al doctor Javier Solorio Almazán, y pintaron leyendas en los medallones de sus autos en respaldo al proyecto del síndico con licencia.

La unión de taxistas, reunidos afuera del hospital del ISSSTE en este puerto, le manifestaron su apoyo porque el doctor Solorio tiene el remedio para levantar Acapulco.

’Sabemos que Acapulco tiene todo para brillar, hoy nos unimos con él y lo hacemos como lo está realizando, sin espectaculares, sin nada que contamine, lo hacemos con pintura en todas nuestras unidades pero con todo nuestro apoyo para Solorio Almazán’, destaco Ernesto Torres, líder de la Cotodeg.

Los transportistas reconocieron el uso de las nuevas tecnologías que usa el doctor Javier Solorio para no contaminar visualmente Acapulco, por medio de los códigos QR es más práctico y ecológico compartir el mensaje, dicen.

’Así no se contamina y nosotros le podemos decir al pasaje que escanee y chequen la información, es más ágil y ya no hay tanta basura’, destaco un taxista.

Los taxistas dijeron que mueven el 50 por ciento de los acapulqueños y que con las nuevas tecnologías podrán invitar a descubrir la información de Javier Solorio y ver su trabajo, así ya no se usan microperforados en los medallones que causan mala imagen.

La organización de transportistas aseguró que para Acapulco ya tienen a su elegido y es el bueno.