Transportistas sin empleo por trámites administrativos

El Sindicato de Operadores del Servicio Público Federal, enfrenta entre sus agremiados, la urgente necesidad de que las clínicas de terceros, abran sus puertas.



Lo anterior en razón de los transportistas desempleados por falta de renovación de licencias y exámenes médicos. Urge la revalidación de las licencias federales ya que son muchos los operadores sin trabajo y con licencias vencidas, o extraviadas por asaltos en carreteras.



Debido a la contingencia sanitaria por covid-19, las clínicas donde se realizan los exámenes médicos para poder revalidar licencias, fueron cerradas. Mientras tanto, algunas empresas no están aceptando las prórrogas que otorga la #SCT bajo el argumento de que las aseguradoras no pueden respaldar a sus beneficiarios por falta de documentación y para el caso de los operadores, la licencia es parte indispensable para aplicar el seguro en caso necesario.



Ante esta situación, el Sindicato De Operadores Del Servicio Público Federal, a través de su Secretario General Saúl Torres Rivero, hace un llamado a dueños de clínicas de médicos terceros, hombres camión, permisionarios, empresas y operadores que no puedan sacar su médico en la SCT y operadores que tengan licencia y médico vencido, a unir esfuerzos y exigir al gobierno federal que regresen los médicos terceros y que sea pronto la apertura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para refrendar, reponer y realizar el examen médico.



No está de más señalar que la falta de la licencia federal afecta en el despido de los transportistas a quienes se les niega la contratación. A la vez que esta limitante administrativa, afecta directamente a la economía de miles de operadores.



#TodosSomosMexicanos #EstoEsMéxico #Nacionales #TransportePúblicoFederal