Transportistas toman caseta de Tlalpan, piden apoyo económico

CIUDAD DE MÉXICO.- 11 septiembre 2020. Al menos 150 personas del colectivoEmiliano Zapata, conformado por choferes y permisionarios del estado de Morelos y de la Ciudad de México, abrieron las plumas de las casetas de la autopista México-Cuernavaca en ambos sentidos dejando el libre paso a los conductores.



Los integrantes del colectivo argumentaron que el motivo de su manifestación es para exigir ayuda del gobierno federal, ya que hasta ahora no los ha apoyado con la crisis económica generada por la pandemia del covid-19.



Por un espacio de dos horas, hasta que se retiraron del lugar, los manifestantes pidieron una cooperación voluntaria de 50 pesos diciéndoles que la caseta está tomada.



’No tenemos qué llevarle a nuestras familias, tenemos hambre no tenemos para los estudios de nuestros hijos, por esta pandemia no tenemos para pagar una colegiatura, no tenemos para pagar una laptop, tampoco para pagar Internet. El Presidente dijo a las empresas que iba a apoyar a sus trabajadores y no lo ha hecho no tenemos para comer’ dijo Juan Valentín unos de los manifestantes



Elementos de la Guardia Nacionalen conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron la zona hasta el retiro de las personas; en ningún momento se afectó la circulación.



Con información de Milenio