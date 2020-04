Tras 4 casos positivos de coronavirus en Neza reiteran llamado a permanecer en casa

NEZAHUALCÓYOTL, Méx.- 7 abril 2020. El coronavirus COVID-19 no es un juego, por eso debemos seguir las recomendaciones del Sector Salud, como la de quedarse en casa, para detener la propagación de este mal, así lo manifestó el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García al informar que, en esta localidad, de acuerdo a la Jurisdicción Sanitaria del Estado de México, se han realizado 30 pruebas a igual número de personas, de las cuales 16 resultaron negativas, 4 positivas, 10 sospechosas que se están en espera de sus resultados y un lamentable deceso.



El alcalde enfatizó que estos casos que se han presentado en Neza ’nos tienen que hacer reflexionar sobre esta problemática que hoy es mucho más complicada y que cada día va a complicarse más, ya que hasta este momento todavía nos encontramos con que mucha gente no cree, o simplemente ha decidido no seguir estas medidas preventivas y con eso no solo ponen en riesgo a su propia persona, sino que ponen en riesgo a su familia y a la comunidad en general", remarcó.





Reiteró su llamado a los vecinos de esta ciudad para que permanezcan en sus casas para evitar que el virus se propague a más personas y que si es necesario salir a comprar algo lo haga un solo miembro de la familia que no sean niños ni adultos mayores.



Aseguro que al hacer pública esta información no busca atemorizar o generar pánico entre la población, sino crear conciencia de lo importante que es seguir todas las medidas preventivas que las autoridades sanitarias han marcado, además de ser parte de su responsabilidad al frente del gobierno municipal, si la gente tiene información verídica actuará correctamente, sostuvo.





Recordó que su gobierno, con el respaldo del Cabildo de Nezahualcóyotl, implementó diversas medidas preventivas desde varias semanas antes, tales como la suspensión de todos los eventos cívicos culturales y deportivos, la suspensión temporal de actividades hasta nuevo aviso de bares, cantinas, discotecas, salones de baile, centros nocturnos, casinos, auditorios, cines, billares, gimnasios, zoológicos, arenas, plazas, balnearios, albercas, spas, foros, salones de fiestas y espacios culturales y deportivos que concentren aglomeraciones.



Indicó que de la misma manera se han sanitizado más de 150 espacios públicos, entre mercados, camellones y parques, estaciones del metro, se ha entregado gel antibacterial en mercados y tianguis, al tiempo que se ha realizado una intensa campaña informativa tanto impresa como digital en redes sociales y en las más de 11 mil redes vecinales de seguridad por cuadra, con las principales medidas de prevención ante el COVID-19, en la que los vecinos conocen cómo se puede evitar el riesgo de contagio, la forma correcta de lavarse las manos, medidas higiene para el hogar, el trabajo, desinfección del celular y donde llamar o acudir en caso de ser necesario.





Señaló que otra acción importante del gobierno municipal ha sido la adquisición y puesta en marcha tres nuevas ambulancias, únicas en su tipo a nivel municipal en el Estado de México y el país, las cuales con equipo especializado y de uso exclusivo para este tipo de emergencias, serán de gran utilidad para responder a las necesidades de la población durante esta emergencia sanitaria.



En ese sentido informó que en respuesta a diversas peticiones hechas por el personal médico del Hospital La Perla, se entregaron botellas de gel antibacterial, overoles médicos especializados y mascarillas N95, con el objetivo de contribuir a que médicos, enfermeras, enfermeros y personal que labora en este nosocomio cuente con los instrumentos necesarios para enfrentar la contingencia sanitaria, es un pequeño granito de arena que estamos poniendo para beneficio todos, dijo el alcalde.



De la Rosa reconoció la ardua labor de todos los médicos y enfermeras que en esta pandemia son un factor importante, y su participación es crucial, por lo que todos los ciudadanos deben darles todo el reconocimiento y respeto que se merecen los trabajadores de la salud, al ser los héroes que enfrentan la contingencia tal cual es.