Tras aparición de pasquín, Miguel Ángel Peña declina a buscar candidatura del PT a la alcaldía de Mixquiahuala; tampoco regresará a la diputación.

El diputado local plurinominal del Partido del Trabajo (PT) Miguel Ángel Peña Flores declinó a buscar la candidatura de ese instituto político a la alcaldía de Mixquiahuala, Hidalgo así como regresar a la curul.



Esto luego de la aparición de un libelo en que se le acusaba de ser alcohólico, y de ser el cerebro de un fraude de 7 millones de pesos de un programa de vivienda popular impulsado por el sistema DIF del municipio de Mixquiahuala, del que fue Secretario General de Gobierno de ese municipio.

Se rumora que las miles de copias del escrito fueron "tirados" por operadores de la diputada federal Simey Olvera postulada por Morena pero que es servil al Grupo Universidad del expriista Gerardo Sosa.



Peña, sin hacer alusión al pasquín se limitó a decir que no era el momento para buscar la nominanión, que lo había valorado y que no buscaría la candidatura ni regresaría al cargo de diputado local.

No dio detalles del porqué de la doble decisión, pero prometió que en los próximos días dará una conferencia de prensa para dar a conocer los motivos que lo orillaron a renunciar a sus aspiraciones y reasumir su cargo como integrante de la 64 legislatura.

Miguel Ángel Peña fue uno de los principales críticos a la reciente alianza política pactada entre el PT y el Grupo Universidad de Gerardo Sosa.