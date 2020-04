Tras contraer Covid-19, recibe alta pentatleta olímpica mexicana

+Agradeció su recuperación luego de permanecer internada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias



+Llegó infectada de España



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).-Mariana Arceo, pentatleta quien hace poco más de una semana llegó de España contagiada de coronavirus y hospitalizada, fue dada de alta en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), experiencia que la única mexicana clasificada en su deporte hasta ahora en Juegos Olímpicos compartió con la comunidad deportiva, a la que alentó a enfrentar la contingencia y trabajar fuerte por el sueño olímpico rumbo a Tokio 2021.



«Estoy muy feliz de estar aquí frente a ustedes y decirles que después de estar tantos días en el hospital con pronósticos no favorables para mí, para mi salud, estar aquí frente a ustedes y poderles decir: lo logré, no saben los sentimientos que me dan. Ser la primera mu-jer deportista (en México) contagiada de este virus, no fue nada fácil», compartió la pentatleta de 25 años en un extenso video en Twitter.



«Jamás me imaginé que me iba a pasar a mí, y me sucedió, y ahora poder decir: soy la primera mujer mexicana en recuperar la salud después de esto, es un orgullo, porque fue una pelea muy difícil, física y mental. La vida te pone por algo las cosas, si me puso esto es porque podía con ello y ahora puedo ser una persona la cual inspira a otros que están pasando por lo mismo o que pasarán por esto, y que sepan que no es fácil, pero no es imposible salir adelante.»



La atleta llegó a México infectada, al igual que otros tres miembros del equipo que se encontraba en Barcelona realizando un campamento intermedio a una serie de competencias que realizaría en otros puntos de Europa. Pero sólo ella fue la única hospitalizada al presentar un cuadro de neumonía, de la que se recuperó, como afirma y luce en los videos que posteó.



«No supe escuchar mi cuerpo a tiempo, estaba entrenando para mis primeros Juegos Olímpicos y lo llevo al extremo, entonces no lo supe detectar hasta cuando ya mi cuerpo estaba muy grave; estoy tan agradecida con México, que tiene bastantes personas profesionales.»



Siempre dirigiéndose a la comunidad deportiva, la pentatleta resaltó la importancia de su alta médica como ejemplo.



’Estoy muy contenta y muy orgullosa de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y de la directora Ana Gabriela Guevara, porque desde que yo presenté los primeros síntomas en mi campamento en España, ellos supieron actuar de la mejor manera y ahora se ve reflejada en mi salud, en mi estado.



«A pesar de que yo no la supe detectar a tiempo, se actuó de la mejor manera y aún sigo en pie con mi sueño de Juegos Olímpicos; sé que se demoraron, que esto es algo muy fuerte para los deportistas sicológicamente, pero por la situación que acabo de vivir sé que la salud es primordial. Quiero decirles a todos que no se apaguen, que vamos a seguir trabajando fuerte y que hay que saber escuchar a nuestro cuerpo.»



Y recomendó:



«Como deportistas de alto rendimiento llevamos nuestro cuerpo siempre a un extremo, el cual a mí en lo personal no me permitió darme cuenta de los síntomas de este virus hasta cuando ya estaba mi salud en peligro, hay que saber escucharnos y estar agradecidos porque tenemos todos los apoyos y saber actuar de la mejor manera. Yo les mando un saludo grande y vamos a seguir trabajando por ese sueño en el que todos estamos juntos.»



Juan Manzo, presidente de la Federación Mexicana de la especialidad, señaló que se mantendrá en seguimiento de la atleta, quien se irá reincorporando a la actividad probablemente al tiempo que los demás.



Y sobre el Campeonato Mundial, programado del 25 al 31 de mayo en Cancún, dijo que la solicitud de México es en principio para la semana del 15 de septiembre en la misma ciudad.



(Con información del diario La Jornada)