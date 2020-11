Tras el COVID, esta es la nueva realidad para la industria de la construcción

El aislamiento social interrumpió la educación de manera presencial, y así, tanto maestros, instructores, estudiantes y familias tuvieron que acostumbrarse a aprender fuera del aula. No había una guía práctica sobre cómo garantizar una educación en línea que fuera atractiva y accesible. El cambio ha sido particularmente desafiante para la educación en construcción, ya que a menudo se basa en un plan de estudios práctico y experimental.





Sin embargo, los últimos seis meses han aportado nuevos conocimientos, métodos y resultados a la instrucción en línea. El equipo de impacto social de Procore, Procore.org, ha creado una variedad de contenido para las aulas virtuales, que incluye la planificación de actividades de lectura y una mucha práctica utilizando el visor BIM de Procore.





En la serie de blogs Virtual Construction Education 101, los socios de Procore y los especialistas en educación compartieron sus desafíos, resultados y aspectos positivos de la educación continua a través de la pandemia.





En la primera parte, aprendimos cómo United Way, una organización comunitaria sin fines de lucro, puso en línea su programa de aprendizaje de verano para más de 350 estudiantes. Luego hablamos con el programa ACE Mentor sobre la transición exitosa de su programa extracurricular de la escuela secundaria centrado en la construcción al entorno en línea. Más recientemente, nos comprometimos con el programa HITT Futures, un canal de talentos de pasantías para un contratista general importante, y cómo la compañía logró reclutar a través de la pandemia.





Sin embargo, la educación no se detiene cuando los profesionales de la construcción están fuera del aula. Las empresas y asociaciones de construcción ayudan a sus empleados a crecer a través del desarrollo de la fuerza laboral y la educación continua. De hecho, podemos comentar que la promoción de cursos de gestión de proyectos en línea han sido desarrollados en Texas, Estados Unidos, por ejemplo, y ha sido de gran aporte para ellos. Conoce más al respecto a continuación.





AGC y Procore





Los Contratistas Generales Asociados de América (AGC) y el equipo de Educación en Construcción de Procore se han asociado para poner a prueba una serie de cursos de educación continua para la industria, comenzando con los capítulos locales de AGC en Texas.





La nueva forma de cursos de AGC está recibiendo comentarios positivos y está demostrando su valor, a pesar de que son remotos. Luis Berumen, el presidente de CM-BIM de AGC de San Antonio, elogió las respuestas de la encuesta: ’Definitivamente habrá más aprendizaje a distancia en nuestro futuro, especialmente si continuamos brindando este nivel de calidad. Nuestras ofertas de educación a distancia y nuestro plan de estudios podrían cambiar las reglas del juego para el AGC y nuestro capítulo en el futuro. ¡Sigan con el gran trabajo y gracias a todos los que ayudaron a que esto sucediera!"





Ben Ashburn trabajó en varios trabajos en la construcción, incluso como constructor de viviendas y soldador, antes de decidir obtener su título en administración de la construcción. Disfrutó del lado educativo de la construcción y decidió dedicarse a la docencia, ocupando puestos en los departamentos de construcción de la Universidad del Norte de Iowa, la Universidad Estatal de Murray y Texas A&M, antes de unirse a Procore como especialista en Educación en Construcción.





Entrevistamos a Ashburn sobre la dirección del primer curso de educación en construcción virtual, el Programa de Desarrollo de Gerentes de Proyectos (PMDP), para AGC Austin en junio. Si bien el cambio al formato en línea fue de último minuto, Ashburn informa que fue beneficioso para la industria y que la capacitación virtual se ha ganado su lugar en la construcción.





Ben Ashburn: Por lo general, hacemos 14 horas de bootcamp de educación en construcción en persona, pero este año, solo tuvimos siete días para descubrir cómo llevar todo el programa en línea. Fue mucho trabajo, pero fue sorprendentemente fácil de entender.





Para ayudar con la comunicación, proporcionamos toda la información necesaria lo antes posible e hicimos una revisión técnica exhaustiva la semana anterior. Dejé Zoom abierto durante unas horas todos los días para que los participantes pudieran probar el inicio de sesión y asegurarse de que todo funcionara bien.





Lo único que se sacrifica es el compromiso en persona, todo el material sigue ahí.





J: ¿Cuáles son los beneficios de realizar una educación continua en construcción de manera virtual?





BA: La clase de AGC en línea despegó porque aprovechó un mercado no realizado para los profesionales de la construcción que querían recibir capacitación pero no habían podido debido a los gastos. Normalmente, la mayoría de los capítulos más pequeños no habrían podido unirse a la capacitación debido a los costos de viaje. AGC tiene capítulos locales en todo el país. Aunque la capacitación se realizó en Texas, los estudiantes pudieron asistir desde lugares tan lejanos como Mississippi y Alabama.





Ser virtual significa que las empresas pueden formar a más personas de forma más barata y sencilla. También existe la oportunidad de elegir entre un grupo más grande de instructores, lo que significa que el maestro perfecto para la clase en particular es más accesible.





J: ¿Qué consejo le daría a las empresas de construcción, asociaciones y programas que se pasen al aprendizaje remoto?





BA: Asegurarse de estar organizado, pensar en el futuro, tener sus bases cubiertas y obtener ayuda si la capacitación en línea no es lo suyo. Lo emocionante es que estar en línea agrega capacidades de enseñanza con las que nunca habíamos soñado.





Las grandes actividades de aprendizaje son lo que disfruto de la enseñanza. Con los cursos virtuales, trato de cambiar las actividades cada 15 a 20 minutos para ayudar a los estudiantes a reenfocarse y evitar el agotamiento. El plan de estudios del curso que ofrece Procore es perfecto para ese propósito.





Sin lugar a dudas, la educación en línea tiene su lugar ahora y no va a ninguna parte.