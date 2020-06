Tras fallas debe ser evaluado el sistema de alertas tempranas: Max Correa Hernández

El diputado Max Correa Hernández exigió al Gobierno mexiquense que evalúe el Sistema Múltiple de Alertas Tempranas y Emergencias del Estado de México (SMATEEM), debido a las fallas que presentó hoy durante el sismo que cimbró varias entidades del país.



Correa Hernández, quien se desempeña como Presidente de la Comisión de Gestión de Riesgos y Protección Civil del Congreso estatal, y es el autor de la iniciativa que dio paso a la creación del SMATEEM, afirmó que en municipios del Valle de México, como Tlalnepantla, las alarmas sonaron después de ocurrido el sismo, mientras que en Tlalmanalco no funcionó ningún altavoz.



’Recibí varios reportes ciudadanos que confirmaron las fallas de los altavoces del Sistema de Alertas Tempranas: No sonaron, se activaron después del sismo, y en otras el volumen fue insuficiente’.



Tras la experiencia de hoy, consideró que se debe establecer un mecanismo de monitoreo que permita comprobar que los altavoces funcionen de manera adecuada, e hizo un llamado al Secretario General de Gobierno estatal para que evalúe cómo funcionó el SMATEEM durante el temblor, que tuvo su epicentro en el estado de Oaxaca.



En ese sentido, Max Correa explicó que de acuerdo a expertos, la señal de la Alerta Sísmica debe cumplir con las normas técnicas del Sistema de Alerta Sísmico Mexicano, incluidas las del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico.



’Según la norma técnica de los receptores de alertamiento sísmico, la señal que alimenta a los equipos receptores secundarios y bocinas debe ser por radiofrecuencia en VHF, para poder ganar de 20 a 45 segundos a la onda sísmica que viene del epicentro’.



Alrededor de 5 mil altavoces de las alarmas tempranas fueron colocados en los postes de las videocámaras del sistema de vigilancia C-5 del gobierno del Estado de México, y estarían instalados en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Coacalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalmanalco.



Finalmente, Max Correa reiteró que el Sistema Múltiple de Alertas es una realidad que debe funcionar y que es perfectible con la participación de los ciudadanos y los gobiernos municipales.



’Por ello, el Gobierno estatal debe informar de manera oportuna y clara sobre los fallos en el sistema, y la metodología que utiliza para evaluarlo y realizar las mejoras en su funcionamiento’.



En noviembre de 2018 el diputado de Morena presentó la Iniciativa de Ley para crear SMATEEM, y en abril de 2019 fue aprobada en Comisiones Legislativas del Congreso mexiquense.



El decreto 56 obliga a los gobiernos estatal y municipal establecer el Sistema Múltiple de Alertas, mientras que los particulares deben instalarlo en industrias, escuelas, hospitales, etc.