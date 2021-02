Tras fractura craneal, devalúan las piernas de Raúl Jiménez

+Ahora está en 40 millones de euros, según el portal Transfermakt



+El precio de los futbolistas decrece cuando las lesiones se repiten constantemente, opina analista



+Advierte que regresar con el mismo nivel, el atacante mexicano puede continuar en ascenso económico



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- A finales de diciembre pasado, en Inglaterra se manejaba un precio de 100 millones de dólares para soltar a Raúl Jiménez y entregar la carta pase del jugador mexicano quien era una de las figuras de la Premier League y del Tri, donde también empezaba con una racha positiva de anotaciones.



Pero el cabezazo del brasileño David Luiz, en una jugada accidental, detuvo, hace dos meses, el meteórico ascenso del valor del atacante en la bolsa de valores de las piernas europeas. Por eso, ahora vale menos todo debido al percance que sufrió.



Aunque la fractura de Jiménez preocupó por tratarse del área del cráneo, al ser una lesión que le ha sucedido por única vez, de regresar al mismo nivel, no tendrá impacto negativo en su valor como futbolista. La tecnología coadyuvará en su recuperación.



Incluso, la inactividad con el club le permitirá estar presente en más activaciones comerciales.



En 2019, Raúl Jiménez fue fichado por el Wolverhampton de la Premier League. Aunque el club no reveló el costo de su transferencia, medios ingleses indicaron que alcanzó los 39 millones de dólares, lo que en su momento significó una cifra récord para el equipo.



Así, Jiménez se convirtió en el jugador mejor valorado del futbol mexicano en el exterior en la historia. Y, de acuerdo al portal Transfermarkt, su valor fue en vertiginoso ascenso hasta marzo de 2020, cuando fue contenido por la pandemia mundial de covid 19.



Incluso, CIES Football Observatory cifra el valor del delantero entre 60 y 85 millones de dólares, mientras que Transfermarkt lo coloca hasta ahora en 40 millones de euros.



En charla con el diario El Economista, Francisco Terreros, agente FIFA y cofundador de Felkrem –compañía de representación de jugadores–, opinó que el futbol profesional es un deporte de contacto donde todos los jugadores. Desde el arquero hasta el delantero, son conscientes de que las lesiones son parte de su profesión.



Argumentó que al ser comunes las lesiones, no afectan en gran medida las proyecciones futuras en su valor de mercado. A menos que se trate de una lesión recurrente.



’Tenemos que entender que si es un jugador que tiene lesiones crónicas, si se rompe los ligamentos cruzados y le sucede cada tres o cuatro años, eso sí perjudica al jugador’, detalló.



Pero en el caso de Jiménez, aclaró, ’sufrió una lesión única. Es decir, que es la primera vez que le sucede. No tengo ni la menor duda de que volverá al nivel que tenía antes y su valor también.’



En noviembre pasado, durante un partido contra el Arsenal, Raúl sufrió una fractura de cráneo en un choque de cabezas con David Luiz. Hasta el momento su recuperación no ha tenido complicaciones.



Nuno Espirito Santo, director técnico de los Wolves, indicó que el equipo médico manejó la lesión con cuidado desde el primer momento en el campo, durante el traslado en la ambulancia y nunca le faltó oxigenación; además, los primeros días de evolución fueron cruciales.



’El peligro de la lesión de Raúl es que tiene que ver con la cabeza. Uno de los temas más graves en nuestro deporte son las contusiones cerebrales’, subrayó Terreros.



Usualmente, abundó, ’el jugador que sufre de eso, ahí sí le perjudica su carrera porque perjudica en su vida también. (…) En el caso de Raúl, puede que perjudique, pero a la misma vez, si el muchacho puede llegar a jugar, no tengo ni la menor duda de que volverá a hacerlo con la misma potencia’.



El agente señaló que si en el regreso del delantero a los juegos, este mantiene su nivel, su valor no decaerá, incluso, podría seguir en ascenso.



A partir de la lesión de Jiménez, la Premier League aprobó dos cambios en los partidos, adicionales a los tres existentes, por conmociones cerebrales.



El delantero mexicano se ha convertido en una pieza fundamental para el equipo. Durante la temporada 2020-21 de la Premier League, los Wolves consiguieron 17 puntos de 30 posibles con Jiménez jugando para el equipo, es decir, tuvieron una efectividad del 56.7%.



A partir de la lesión del jugador, el equipo solo ha conseguido seis puntos más de 30 posibles, por lo que su efectividad se redujo al 20%.



Por otra parte, el representante atisbó que un jugador lesionado, al estar fuera de la actividad deportiva y los tiempos que esta exige, tiene mayor facilidad de estar presente en activaciones para las marcas.



’Si la lesión no es muy fuerte, ellos participan en eventos y eso ayuda muchísimo. Wolves entiende muy bien que su seguimiento mexicano incrementó muy fuerte después de tener a Raúl y seguro que, por venta de camisetas, están tratando de sacarle ventaja a eso’, analizó.



En la última semana, el director técnico del equipo comentó que, aunque aún no hay una fecha estimada para el regreso de Raúl Jiménez, el delantero ha comenzado a realizar trabajo físico en el gimnasio, por lo que su recuperación avanza de manera positiva.



(Con información del diario El Economista)