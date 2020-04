Tras muerte del Jefe de Urgencias del Hospital General La Perla en Nezahualcóyotl, su esposa no podrá sepultarlo.

Luego que el día de ayer, víctima del Coronavirus, falleciera el Dr. Miguel Girón, quién por varios años ocupó el cargo de Jefe del Servicio de Urgencias del Hospital General "La Perla", su esposa no podrá sepultarlo, pues permanece hospitalizada, al haber sido diagnosticada Positivo al COVID 19, mientras sus dos hijos, también contagiados, permanecen aislados en su domicilio.



Autoridades del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) señalaron que en días pasados el Dr. Miguel había viajado a Cuba y muy probablemente en el viaje fue contagiado, el galeno padecía diabetes y muy probablemente eso fue lo que no permitió su recuperación.



Durante varios días, ya con los síntomas propios de la enfermedad, el médico permaneció en su casa, en dónde se contagiaron su esposa e hijos, tras agravarse su estado de salud, fue ingresado en el área de urgencias que por mucho tiempo él coordinó, siendo necesario internarlo, sin embargo, debido a complicaciones, no logro sobrevivir.



Hoy su esposa permanece hospitalizada, sin la posibilidad de despedirse de su marido, al igual que sus hijos, quienes permanecen en cuarentena.



Hasta el momento suman dos personas fallecidas en Nezahualcóyotl, ambas en el mismo Hospital La Perla, en dónde médicos, enfermeras, pacientes y familiares, solicitan al gobierno estatal, les dote del equipo e insumos necesarios para enfrentar y contener está pandemia, anoche decidieron realizar un paro laboral por algunas horas y hoy anuncian nuevas manifestaciones.