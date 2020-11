Tras ser acusado de abuso sexual, morenistas salen a defender a Salgado Macedonio

Por La Otra Opinión -noviembre 24, 1:38 pm







De nueva cuenta, un legislador de Morena ha sido acusado de delitos sexuales. Se trata del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, quien fue señalado de abusar, en al menos tres ocasiones, de una mujer que trabajó para él durante 2016, cuando el político dirigía un periódico en Acapulco.



Sin embargo, el senador quien hoy aspira a gobernar en el estado de Guerrero, sigue en libertad sin siquiera testificar ante las acusaciones y por si fuera poco, partidarios de Morena han salido a defender a Salgado Macedonio, asegurando que todo se trata de calumnias para afectar su figura pública ante las próximas elecciones de 2021.



De acuerdo con La Silla Rota, Mario Delgado, actual titular de Morena, aseguró que no se descarta la posibilidad que ante un contexto electoral en el país, la desinformación forme parte para desprestigiar a los contendientes por alguna gubernatura; principalmente los allegados a las Cuarta Transformación.



Por su parte, Ricardo Monreal externó su total apoyo hacia el morenista y mostró una constancia que supuestamente demostraba que no había denuncias en contra. En tanto, el exalcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, reconoció que había una denuncia pero se limitó a declarar a favor de Macedonio.



La acusación está plasmada en la carpeta de investigación 12030270100002020117, abierta por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del distrito judicial de Tabares, Guerrero, el 28 de diciembre de 2016.



El senador Salgado Macedonio no ha desmentido ningún dato y en redes sociales resalta #FélixAbusador en referencia a las acusaciones que se le imputan.