Tras ser zarandeados, al PAN no le queda de otra que acusar de misógino a Gatell

El día de ayer el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, realizó una video conferencia con los Senadores la República quienes le cuestionaron sobre la situación del COVID en México; poco tiempo después de haber finalizado fue calificado por los panistas como misógino.



Mediante preguntas difamatorias, los panistas recalcaban que no creen en las cifras que da a conocer diariamente.



En respuesta a la exigencia del senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, pidiendo alargar el confinamiento para evitar contagios, Gatell respondió ’No todos tienen el privilegio que tiene usted de tener un salario fijo. 50 por ciento de las personas que viven en México viven al día. Lo destaco porque debemos ponernos en los zapatos de otras personas y debemos tener compasión y empatía’.



Posteriormente en redes sociales la senadora del PAN, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez dice que López-Gatell evadió sus preguntas y fue misógino con ella durante la video conferencia.



Igualmente la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, denunció al funcionario de haber realizado violencia política de género a una senadora.



’Acusó a una senadora de que no le funciona la parte alta del cerebro como si a él le funcionara todo (…) Es grave, eso se llama violencia política hacia las mujeres. Lo único que tenía que hacer era contestarle a la senadora y no analizar si tiene una carrera u otra. Bastante delicado lo que pasó’

.@HLGatell no solo evadió todas las peguntas que le hice, también fue misógino.



Hubiera sido bueno que, además de sus groserías, respondiera alguna de las preguntas que le hice y que representan las dudas de millones de mexicanos.



Aquí su respuesta: pic.twitter.com/J5BrsNjNeD — Ale Wera Reynoso (@WeraReynoso) May 27, 2020



La panista Reynoso Sánchez, quien es conocida por haber realizado el viaje más caro en esta Legislatura, anunció que hará una denuncia al funcionario federal por la forma en que se condujo durante su comparecencia.



En redes sociales desmintieron a los panistas, asegurando que no hubo insulto ni trato ‘misógino’ por parte de López-Gatell como se puede apreciar en el video. Con información de SIN LÍNEA

