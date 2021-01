Tras su peor caída en 3 meses, sigue peso en 20 unidades por dólar

El peso cayó este jueves, regresando parte de los avances logrados esta semana debido a que el dólar corrigió frente a la mayoría de sus cruces y se presionó al alza, esto después de tocar mínimos desde 2018. Con ello, su precio promedió los 20.01 pesos por dólar.



En el ámbito interbancario, la moneda mexicana se depreció 1.72 por ciento, con lo que el tipo de cambio quedó en las 20.01 unidades por dólar, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).



En ventanilla bancaria, el dólar se vende en 20.39 pesos, según Citibanamex.



Durante la sesión, la moneda mexicana ha oscilado entre un máximo de 19.8869 pesos por dólar, observado a las 5:30 horas, y un mínimo de 19.6195 unidades, visto a las 2:28 horas.



El índice Bloomberg, que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de diez divisas, sube 0.59 por ciento a los mil 120.66 puntos.



Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, apuntó que la recuperación del dólar no se debe a un incremento de la aversión al riesgo en los mercados financieros globales, sino a que el mercado sigue evaluando la posibilidad de que se implementen estímulos fiscales más agresivos en Estados Unidos en los próximos meses.



En la arena política estadounidense, el triunfo de Joe Biden como presidente de Estados Unidos fue confirmado por el Congreso durante la madrugada, luego de que su sesión fue interrumpida por las protestas en el Capitolio el miércoles.



En tanto, los demócratas Raphael Warnock y Jon Ossof ganaron los dos asientos pendientes en el Senado.



De acuerdo con información de Bloomberg, con estos resultados, los asientos del Senado se dividen 50-50 entre republicanos y demócratas, dándole el voto decisivo, en caso de ser necesario, a la vicepresidenta electa Kamala Harris.



Sobre la pandemia de COVID-19, el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, declaró estado de emergencia en Tokio y en las prefecturas de los alrededores incluyendo Kanagawa, Saitama y Chiba.



Con lo anterior, las personas deberán permanecer en casa después de las 20:00 horas locales, misma hora a la que deberán cerrar los bares y restaurantes, asimismo, se pedirá trabajar desde casa de ser posible. Las medidas estarán vigentes del 8 de enero al 7 de febrero.



En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos la balanza comercial de noviembre mostró un déficit de 68.1 mil millones de dólares, aumentando a una tasa mensual de 8 por ciento y registrando el mayor déficit comercial desde agosto de 2006.



Las exportaciones totales crecieron 1.2 por ciento mientras que las importaciones aumentaron a una tasa mensual de 2.9 por ciento.



Con las cifras acumuladas al onceavo mes del 2020, el principal socio comercial de Estados Unidos es China representando el 14.7 por ciento del comercio internacional, seguido por México, con 14.3 por ciento, y Canadá, con 14 por ciento.



Además, el Departamento del Trabajo publicó cifras de las solicitudes de apoyo por desempleo, a la semana que terminó el 2 de enero, se reportaron 787 mil solicitudes nuevas, disminuyendo en 3 mil unidades con respecto a la semana previa. Las solicitudes continuas disminuyeron de 5.198 millones a 5.072 millones.



En el mercado local, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer la inflación al mes de diciembre, la cual cerró el año ubicándose en 3.15 por ciento a tasa anual, disminuyendo por segundo mes consecutivo desde 4.09 por ciento en octubre y siendo su menor nivel desde mayo.



A tasa mensual, los precios al consumidor registraron un avance de 0.38 por ciento, el menor aumento para un mismo mes desde el 2012.



La desaceleración de la inflación se debe en gran parte al componente no subyacente, que es el de mayor volatilidad e incluye precios de energéticos y productos agropecuarios.



Más tarde también se publicaron las minutas de la última reunión de política monetaria. Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, nominaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a la junta del banco central de México, emitieron votos para reducir la tasa de interés de referencia del Banco Central en un cuarto de punto porcentual.



Esquivel dijo al disentir que era más prudente recortar "dado que se espera que la reactivación económica se produzca a un ritmo relativamente lento, y que tanto el consumo como la inversión nacional siguen siendo débiles"



Heath comentó que la decisión de hacer una pausa "no tiene en cuenta adecuadamente considerar la magnitud de la crisis actual ’y fue un error’.



Heath agregó que la caída de la inflación, y la apreciación del peso dieron margen para recortar para ayudar a la economía que enfrenta’ una recuperación frágil, difícil y prolongada".Rubén Rivera | EL FINANCIERO