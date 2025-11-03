Tras 10 años de abandono, gobierno del EdoMéx transfiere el hospital oncológico pediátrico de Ecatepec al IMSS

TOLUCA, Estado de México. - El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, formalizó la escrituración y entrega del Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), consolidando así una de las acciones más relevantes del Plan Integral de la Zona Oriente, que busca garantizar el acceso universal a la salud para las y los mexiquenses.



Durante el acto protocolario, Mónica Chávez Durán, Oficial Mayor del Gobierno del Estado de México, destacó que esta acción representa un avance significativo, al señalar que ’es una obra abandonada por más de 10 años, y con esta entrega se garantiza el derecho a la salud para los mexiquenses. El Gobierno Federal hará una inversión importante para que el derecho a la salud sea un derecho y no un privilegio’.



El Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec tuvo una inversión inicial de 460 millones de pesos en 2014 y para su conclusión y equipamiento se destinarán mil 567.1 millones de pesos.



Ubicado en un terreno de 9 mil 971 metros cuadrados y con 12 mil 572 metros cuadrados de construcción, el hospital contará con:



•⁠ ⁠40 camas hospitalarias

•⁠ ⁠27 consultorios

•⁠ ⁠2 quirófanos

•⁠ ⁠1 acelerador lineal de última generación



Brindará atención en 16 especialidades médicas, entre ellas: Urgencias, Medicina Nuclear, Oncología Quirúrgica, Urología, Nutrición, Quimioterapia, Oncología de Mama, Psicología, Tanatología y Rehabilitación, entre otras.



Se estima que este centro médico beneficiará a más de 4 millones 177 mil habitantes del Valle de México, principalmente de Ecatepec y municipios vecinos, una de las zonas más pobladas y con mayores contrastes de desigualdad del país.



’Para el Gobierno del Estado de México es de suma importancia entregar este inmueble, porque, sin duda, abona a uno de los compromisos planteados por nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar la salud de todas y todos los mexiquenses’, afirmó la Maestra Mónica Chávez Durán, Oficial Mayor del Estado de México.



El rescate y entrega de este hospital consolida el compromiso del Gobierno del Estado de México y del IMSS de fortalecer la infraestructura médica, especialmente en regiones históricamente rezagadas, y de garantizar atención digna y de calidad a la niñez mexicana.



En este evento estuvieron presentes Azucena Cisneros Coss, Presidenta Municipal de Ecatepec; Raúl Armando Quintero Martínez, Coordinador General de Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED); Erik Benjamín Santin Becerril, Titular de la Notaría No. 6 del Estado de México; y Jaqueline Emiliam Moreno Gómez, Jefa de Unidad de Evaluación de Órganos Desconcentrados, Representante del Director General del IMSS, Zoé Robledo Aburto.



Con esta acción, el Gobierno del Estado de México reafirma su liderazgo y compromiso con la transformación del sistema de salud, el combate a la desigualdad y la consolidación de una red de atención médica digna, humana y accesible para todas y todos.