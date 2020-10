Trascendencia de los monumentos (1)

Normalmente un monumento sirve para recordar a un personaje o un hecho histórico. Pueden referirse a una persona o un episodio que resulta relevante ya sea de forma positiva, por celebrar un festejo, o negativo, por una circunstancia dolorosa que puede ser para un sector de la población, para una nación o varias de ellas.

Así, por ejemplo, en varias partes del mundo existen las llamadas tumbas al soldado desconocido, nombre que se otorga a los monumentos erigidos por las naciones para honrar a soldados que fallecieron en eventos bélicos sin poder ser identificados, como un reconocimiento genérico, también los hay para reconocer a héroes o destacados personajes políticos.

Pero también el que monumentos para ciertos personajes históricos sean agredidos o desaparecidos o, incluso, el que no existan ese tipo de reconocimientos representa una forma de repudio o rechazo. Recuérdense casos de cuando existen revoluciones sociales, los inconformes acaban con los dedicados a ensalzar a los políticos caídos.

También están casos de cuando no se erigen estatuas a otros, en especial de quienes se les califica históricamente como negativos. Un ejemplo en México: Hernán Cortés, quien se impuso al imperio azteca, no tiene un monumento, incluso se le considera como un personaje nocivo para nuestra historia, ¿pero sabía qué él decidió que tras su muerte, sus restos permanecieron en nuestro país?, incluso se encuentran en la Ciudad de México.

La madrugada del pasado domingo 11 de octubre fue retirado casi en sigilo la añeja estatua de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma, bajo el argumento de que sería objeto de mantenimiento, pero también para evitar ser banalizado con motivo del llamado Día de la Raza.

Sin embargo, considero que se le acusa injustificadamente de haber propiciado se haber propiciado la conquista de los pueblos del continente americano. Recuérdese que era un navegante y comerciante cuyo interés era buscar un nuevo camino para que los europeos pudieran intercambiar mercancías con el llamado lejano oriente.

Lo que hizo Colón fue ’encontrarse’ con un territorio desconocido el cual después fue conquistado por los soldados españoles, bajo las órdenes de los reyes de Castillo, quienes fueron los patrocinadores de sus viajes.

Ahora se pretende hacer una consulta popular para decidir si su estatua debe seguir en Paseo de la Reforma o recluirlo en otro inmueble público, como si fuera algo vergonzoso lo que hizo, que nunca fue su propósito. Mañana platicaremos sobre Hernán Cortés y de España.