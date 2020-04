Trasladan reos contagiados por covid-19 al penal Neza Norte

Tras confirmar cuatro casos positivos y 19 sospechosos por COVID-19 de Personas Privadas de la Libertad procedentes del Centro Penitenciario de Cuautitlán, la Secretaría de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario, activó el protocolo sanitario y trasladó a 23 personas, entre reos y custodios al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Neza-Norte, el cual se encuentra habilitado como hospital especializado para albergar hasta 200 personas.



Autoridades penitenciarias señalaron que, ninguno de los internos trasladados presenta síntomas graves de la enfermedad, sin embargo, se tomó la decisión de que personal médico especializado, vigile y atienda todos los casos hasta que estén en óptimas condiciones.



Familiares de los internos infectados, se mostraron satisfechos por el traslado de sus reclusos, pues dicen aquí podrán recibir puntualmente información sobre su estado de salud...



Familiar de un Interno dijo que "los trajeron para acá por mejor seguridad, para tener más resguardo, más limpieza, está muy limpio adentro".



Cabe recordar que, luego de efectuar las pruebas correspondientes y con base en los protocolos implementados, se identificó como origen de contagio a un elemento de seguridad y custodia que, el 31 de marzo tuvo a su cargo la vigilancia de un mientras ésta recibía tratamiento médico en el Hospital General José Vicente Villada, en donde había casos sospechosos de la contingencia. El elemento se encuentra en su casa, y ya recibe atención médica y de vigilancia por parte de especialistas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México (ISSEMyM).



Extrañamente, familiares y custodios del Centro de Reinserción PsicoSocial Neza Norte, mencionaron que ellos desconocían del traslado de reos contagiados...



"¿Tenía conocimiento del traslado de algunos con contagio o posible contagio de coronavirus? No. ¿Qué indicaciones les han dado? Ninguna".



"¿Es dónde están recibiendo aquí posibles pacientes con contagio? No ¿ Hoy lo da a conocer Comunicación Social del Estado? No. ¿Ustedes no tienen conocimiento? No".



Se informó que siguen suspendidas las visitas familiares hasta nuevo aviso, así mismo, se ampliaron los horarios para llevar enseres de aseo e higiene personal para los internos.