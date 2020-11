Traslado de Cienfuegos a México, acto de respeto al país y a sus fuerzas armadas: Ebrard

Nov 17, 2020



Salvador Cienfuegos, ex titular de la Defensa Nacional (Sedena), será investigado y, en su caso, procesado acorde con las leyes mexicanas, confirmó esta tarde Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.



Esto significa que (Cienfuegos) seguirá su proceso en México, que retornará a nuestro país, que serán aplicadas las leyes mexicanas porque los actos se cometieron presumiblemente en territorio mexicano y las implicaciones tendrán que probarse. Significa una decisión que vemos con simpatía y que pensamos positiva, no la vemos como camino a la impunidad sino como un acto de respeto a México y las Fuerzas Armadas.



De acuerdo con el funcionario, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió la información y las evidencias sobre el caso del exsecretario Cienfuegos el 11 de noviembre, por lo tanto, existe en México una investigación en torno a la información que fue enviada por las autoridades estadounidenses.



Ebrard Casaubón explicó que desde el 26 de octubre mantuvo comunicación con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, quien accedió a entregar la información relacionada con la investigación en el marco del Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica.



El canciller comentó que en la primera conversación con el fiscal estadounidense manifestó su molestia debido a que el gobierno de México desconocía la información sobre la investigación a la que está sujeto el general.



Cienfuegos llegará a México en un status de un ciudadano que no tiene cargos en Estados Unidos, pero será entregado por parte de la fiscalía de EU a la FGR, institución que se encargará de su custodia dado que cuentan con una investigación armada con la evidencia que recibió por parte de las autoridades estadounidenses.