Tratan en mesa para la Paz asesinato de policía municipal de Tezoyuca

A raíz de los lamentables hechos ocurridos el pasado jueves en la cabecera municipal de Tezoyuca, donde un policía local fue abatido, el alcalde de este municipio Edgar Uriel Morales Ávila, otorgó una conferencia de prensa para informar a la ciudadanía que se trata de un hecho aislado, por lo que este suceso no altera el orden y la paz social de la entidad.



De igual forma indicó que con la finalidad de no interferir las investigaciones que realiza la fiscalía regional, no puede brindar detalles de los hechos y su administración se encuentra colaborando con los peritos al proporcionar videos captados por el C2.



También mencionó que el oficial se encontraba "franco" en ese momento, pues tenía minutos de haber terminado su guardia.



El alcalde panista manifestó que este hecho se tocó durante la mesa de construcción para la paz, que se realiza con la participación de todos los municipios aledaños, ,mismos que mostraron toda su solidaridad, por lo que Morales Avila, se sintió arropado, además que las corporaciones de Guardia Nacional y Policía Estatal, incrementarán sus rondines y operativos en el municipio.



Cabe destacar que la familia del hoy occiso cuenta con todo el apoyo para los gastos funerarios así como los trámites para la sepultura, además de un homenaje.