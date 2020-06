Tremenda golpiza a hermanos en Oaxaca uno fallece

Resulta que el pasado, miércoles 6 de mayo como a la una y media de la tarde, Diego llegó a casa de su mamá con una bicicleta, cuando Jaziel estaba por salir a la casa de sus abuelos donde estaba ayudándole a hacer una cabaña y le pregunto qué de quién era, y Diego le contesto "que de un amigo, que se la había prestado y que se la devolvería más tarde.



entonces Jaziel le dijo, ya me voy y al rato nos vemos, y lo dejo en casa de su mamá para ir a la casa de sus abuelos, para seguir ayudándole con la cabaña, una vez que terminaron, Jaziel se salió como a las 7:00 PM y salió de la casa de sus abuelos para regresar a casa de su mamá, pero en la esquina de Vía Central y Porfirio Díaz encontró a un Joven con aspecto de albañil que le pregunto "¿ y tú carnal?" y Jaziel le respondió "cuál carnal?" y el muchacho le contesto, "Diego, es que le preste mi bici y no me la ha llevado" entonces Jaziel le dijo "no te preocupes a hora lo busco y te la llevamos, pero dónde vives? Y solo dijo "sobre la carretera" y se retiró.



Luego de esta breve plática entre Jaziel y el muchacho, Jaziel siguió su destino a casa de su mamá y al llegar encontró a Diego y de inmediato le dijo:" ya te anda buscando el chavo de la bicicleta vamos a entregársela" y Diego le contesto "no sé dónde vive, pero el quedó de venir por ella".



Entonces Jaziel y Diego con la finalidad de esperarlo se pusieron a jugar baraja hasta como a las 10:30 de la noche, entonces Jaziel le dijo a Diego ya me voy mañana nos vemos y Diego le dijo, " espérame por ahí me voy contigo voy a ver a Raúl y se salieron juntos , pero al llegar a la Av. Vía Central, Diego le dijo espérame deja ver si está Raúl y lo fue a buscar pero como salió, Diego le dijo a Jaziel, vamos al parque un rato, adelántate y yo mientras voy por la bicicleta a ver si vemos a mi cuate, y Jaziel le dijo no te tardes y se fue al Parque después en el parque donde al llegar se encontró a su amigo Luis, quien lo invito a cenar, pero Jaziel le dijo, que lo aguantará tantito porque estaba esperando a su hermano Diego porque iban a entregar una bicicleta, pero Luis le dijo "vámonos ahorita regresamos".



Entonces se dirigieron rumbo a la cantera a un negocio de antojitos conocido como "Téllez" donde cenaron y cuando terminaron como a las 11:00 se fueron a casa de Luis por su Motocicleta para buscar a Diego, y una vez en la moto, se dirigieron a casa de su mamá en calle Porfirio Díaz número 35 pero Diego no estaba, entonces se regresaron rumbo a la cantera, pero al llegar al arroyo, Jaziel le dijo que mejor lo dejara ahí, entonces Jaziel se bajó y camino por la calle principal hacia su casa, con la intención de encontrar a su hermano., y al pasar por un negocio de antojitos propiedad de la señora Licha, se percató de que ahí estaba Diego con la bicicleta comprando una tostada, y entonces le dijo vámonos carnal ya es tarde, al tiempo que pregunto la hora y contesto la hija de la señora Licha, "son las 11:30 " entonces se retiraron del lugar con destino a su casa, pero en su trayectoria antes de llegar al arroyo de la av. Vía Central encontraron al chavo de la bicicleta y de inmediato se la entregaron sin problema alguno y el chavo se fue con su bicicleta.



Ellos siguieron su camino, pero al dar algunos pasos sobre la vía sorpresivamente de una calle conocida como "los sabinos" salió un vehículo tipo versa color vino con franjas blancas en su costado con características de un taxi del Poblado, y al detener su marcha bajaron varios sujetos con palos y tubos gritando ya Ching#@&$#@?*&$$ y los corretearon de regreso hacia la estación del Ferrocarril, en donde Omar Caín Paz Cruz detuvo a Jaziel tirándolo al suelo y un sujeto conocido como "El Profe" y a quien le dicen Ever.



Detuvo a Diego dando oportunidad de que los alcanzarán y ahí propinar la primera golpiza.



Pero gracias a los gritos de unas señoras, fue como les dejaron de pegar, y en su oportunidad corrieron a casa de sus tíos que viven casi frente a la estación de ferrocarril, ahí su tía y su primo les preguntaron qué pasaba, y ellos les comentaron que los venían correteando para pegarles aun cuando ya los habían agredido, y entonces, ya estando ahí, dejaron pasar aproximadamente en tres 15 o 20 minutos, cuando su tía y su hijo los encaminaron rumbo a la casa, dejándolos a antes de cruzar el puente del arroyo de la Av. Vía Central, toda vez que ya estaban cerca de su casa, Pero cuando caminaron solo unos pasos les dio alcance una patrulla con ocho policías a bordo quienes de inmediato los agarraron y esposaron.



Jaziel les pregunto qué porque los detenían, y el comandante de nombre Abraham Felipe Martínez Ignacio le respondió, "por rateros hijos de su Pu##$#@##, y los subieron a la batea, para presentarlos con la Síndico Municipal de nombre Martha Isabel Hernández Hernández quien antes de entrevistarlos recibió a la señora Martha Alicia Bolaños y a su hijo Jesús Eduardo Hernández Bolaños en su oficina, mismas que descendieron con otras tres personas de un Taxi tipo versa y otro taxi tipo Tsuru color vino con franjas blancas a sus costados.



Ya una vez en el interior de la Sindicatura después de 10 a 15 minutos de plática y carcajadas, salieron del lugar y al despedirse, Martha Alicia le dijo a la Sindico, "Hay te encargo" y la Síndico le contesto "no te preocupes para eso es la familia".

Entonces cuando se retiraron Jaziel aprovecho para pedirle que le hablara a su papá y ella le contesto "no puedo, no estés chingando" en ese momento su hermano Diego empezó a llorar y al verlo la Síndico le dijo, "y tu porque lloras pinche hipócrita" y en ese momento les dijo a sus policías, "llévenselos y pónganles en la madre ya saben a dónde " y se metió a su oficina.

Acto seguido.



En ese momento antes de subirlos a la patrulla se les acercó un policía de nombre Homero para darles agua y revisarlos pero al percatarse el comandante Abraham Felipe Martínez Ignacio le llamo la atención y le dijo que se retirara que no tocará nada, pero Homero al ver esa actitud se molestó y lo encaro, al tiempo que Abraham se puso unos guantes como de piel y los empezó a despojarlos de sus pertenencias, mismas que deposito en una bolsa de platico transparente que hecho a la cabina de la patrulla, y que dicho sea de paso, (aparecieron después de cuatro días en el lugar donde los golpearon).



Una vez que los subieron a la batea de la Patrulla, los policías a bordo, los amenazaron que si hablaban o hacían cualquier movimiento les iba a ir peor y entonces la unidad se arrancó y le dio una vuelta a la presidencia para después regresar al palacio y hacer una pausa a un costado del palacio, de dónde salió un mujer uniformada de la comandancia y le entrego algo a David Hernández Ventura policía que tripulaba la unidad y se arrancaron hacia la calle Huexolotitlan rumbo al paraje conocido como " El Campamento" y una vez llegando al lugar, como las 12 de la noche la patrulla se dirigió hacia el Poblado de Telixtlahuaca por la carretera federal en dirección a la CDMX, mientras Jaziel y Diego venían sentados en la batea frente a frente observando todo lo que ocurría, mientras que Jaziel durante el trayecto, pudo contabilizar un promedio de 11 curvas antes de llegar a lugar donde ya los esperaba un taxi está vez un Tsuru color vino con líneas blancas de dónde bajaron varios sujetos entre ellos Jesús Eduardo Hernández Bolaños, quien ordenó a los policías que los bajarán esposados.



Fue entonces que Abraham Felipe Martínez Ignacio y David Hernández Ventura junto con otros dos policías entre ellos un encapuchado, los aventaron de la batea hacia la terracería con las manos esposadas hacia la espalda, y una vez en el suelo Jesús Eduardo (a) "el Lalo" y otros más los empezaron a golpear con palos y tubos mientras Lalo decía "de una vez hay que matarlos a los hijos de su p&$#@+&)"



Después de que ellos no se movían por la severa golpiza, que les dieron, los policías junto con los otros los arrojaron a un barranco donde pasaron la noche, y fue hasta el día siguiente 7 de mayo cuando Jaziel pudo salir a la carretera para pedir Auxilio y llegar como a las once de la mañana a casa de sus abuelos, donde fue recibido por su mamá, quien al verlo en las condiciones que venía lo acostó en un sillón para narrar a su abuelo los hechos ocurridos la noche del día anterior en donde perdió la vida su hermano Diego, y fue entonces que nos presentamos en la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto.