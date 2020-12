Tren maya, Biden y termoeléctricas

Durante su gira de trabajo por Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que iniciará la licitación para la construcción de una planta termoeléctrica en Valladolid, la cual proveerá de energía a Cancún, Playa del Carmen y la región norte de Quintana Roo, y otra en Mérida, dijo que originalmente se pensaba establecer en Cancún pero los técnicos de la CFE decidieron instalarla en Valladolid.

En Tinum, Yucatán, supervisó las obras del Tramo 4 del Tren Maya a cargo de ICA e indicó que este proyecto, que consta del tren y de una autopista, se construye respetando la flora y la fauna de la región, así como salvaguardando los vestigios arqueológicos de la zona. ’Sería más que una contradicción afectar zonas arqueológicas. Tenemos que hacer la obra sin afectar el medio ambiente y sin afectar el patrimonio histórico-cultural de la península de Yucatán’.

Desde Valladolid, el tabasqueño conversó telefónicamente con el flamante presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, con quien acordó trabajar juntos por el bienestar de sus respectivos pueblos, dijo acompañado del canciller Marcelo Ebrard Casaubón y el gobernador yucateco Mauricio Vila, en el histórico palacio municipal de la localidad.

De esa manera AMLO –a quien en Villahermosa sus paisanos y paisanas lo recibieron airadamente por la difícil situación que enfrentan por las inundaciones-, aclaró dudas acerca de su relación con el demócrata triunfador de los comicios del 3 de noviembre en EU, hay buena relación; el tren Maya no daña flora, fauna y sitios arqueológicos y habrá electricidad suficiente en la península de Yucatán.

TURBULENCIAS

Coparmex-Cdmx inconforme con semáforo rojo



El nuevo cierre de actividades no esenciales, hace evidente la importancia de que el Gobierno de la Ciudad de México haga suyas las propuestas de COPARMEX CDMX y de otros prestigiados organismos empresariales en el sentido de ofrecer apoyos directos para salvaguardar a las empresas y, sobre todo, a los empleos de los trabajadores de la capital, señaló el organismo al mismo tiempo indicó que esa medida indica que los esfuerzos oficiales para contener la pandemia resultaron insuficientes y destacó que con la misma sumarían 60 mil los establecimientos en quiebra…En la CDMX la población indígena que se encuentra reconocida a través del censo intercensal INEGI en el año 2015 asciende a más de 784 mil personas, en este contexto y desde hace varios años el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas de la ciudad de México, ha exigido a los gobiernos en turno y ahora al gobierno de la 4T, que el presupuesto destinado a la atención de las demandas de los pueblos, barrios originarios y las comunidades indígenas en la capital deba ser proporcional, progresivo, digno y suficiente, pero desafortunadamente no ha sido así, tanto en el presupuesto federal como en el local hay oídos sordos, señalan en un comunicado dirigido a la Jefa de Gobierno, Claudia Ruiz Mondragón, titular de la secretaría correspondiente y al Congreso de la ciudad, en el cual piden considerados en esta etapa difícil que vive la ciudad por la pandemia…El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez rindió homenaje a las y los fallecidos por la pandemia de coronavirus con un minuto de silencio y, además, un minuto de aplausos en reconocimiento a médicos, enfermeras y personal sanitario que hace frente a la pandemia en nuestro municipio y en el país. ’Es de reconocer la entrega, el trabajo y esfuerzo que realiza el personal de salud que atiende a los pacientes afectados por el COVID-19, aun a costa de su vida’, señaló en un emotivo mensaje el regidor de Bienes, Panteones y Servicios Municipales y de Mercados y Comercio en Vía Pública, Luis Arturo Avalos Díaz Covarrubias, quien indicó que la pandemia desnudó las carencias que acumuló por años el sistema de salud…



[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista