Tren Maya, sometido a presión corrupta

Larrea frena a chinos en el tramo 5

• Blacrock, tampoco logra contrato

• ¿Van los tramos 6 y 7 para Sedena?



Los hombres son pervertidos no tanto por la riqueza como por el afán de riqueza.

Louis de Bonald (1754-1840) Filósofo y político francés.





El Tren Maya, está en medio de poderosos intereses nacionales e internacionales. Quedó demostrado de qué lado masca la iguana.

El versátil empresario minero Germán Larrea, dueño de Grupo México y cercano amigo del presidente López Obrador, ganó, de la mano de Acciona, de Manuel Entrecanales, una empresa favorita de Enrique Peña Nieto, se adjudicó la semana pasada el quinto tramo de esa obra icónica de la Cuarta Transformación. Así obtuvieron 17 mil 815 millones de pesos para su construcción.

Mediante presiones fenomenales chinos, españoles y mexicanos, presionaron al director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, para obtener el contrato, pero todo hace indicar que ganaron las simpatías de la 4T.

Sacaron del camino al poderoso fondo de inversión BlackRock se alió a Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir y Pinfra, de David Peñaloza Alanís, con una propuesta más económica, de 16 mil 750 millones de pesos.

Para calmar los ánimos en Black Rock, Fonatur le pagó 36 millones 697 mil pesos para reembolsarle los estudios elaborados en su propuesta y cortó el tramo 5 en dos ’subtramos’, que licitó por separado.

Sin embargo el enemigo a vencer en ese jaloneo intenso, donde entró el mismo gobierno chino y empresarios españoles. Los chinos presionaron para que Powerchina International, lograra triunfar, pero el pretexto fue que estaban muy elevados en su propuesta.

Al director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, para descalificar a esa empresa.

Powerchina es accionista de Sinohydro Costa Rica, que en el 2014 se adjudicó la Planta de Generación Hidroeléctrica Chicoasen II, actualmente bajo arbitraje internacional

Por presiones de la secretaria de Energía, Rocío Nalhe, debido a que Sinohydro Costa Rica reclama a la CFE, de Manuel Bartlett, 200 millones de dólares, por incumplimiento de contrato del monopolio eléctrico mexicano.

Assignia empresa española socia de Powechina, bajo el liderazgo de Luis Moro, se declaró en bancarrota y actualmente opera con el nombre de ASH.

En la disputa estuvo la mexicana Caabsa, de los hermanos Amodio, en asociación con OHL, además de ALEATICA.

Para el segundo subtramo ’norte’, que irá de Cancún a Tulum, hay 10 propuestas, cuyos precios oscilan entre 10 mil 349 millones de pesos, la de ICA, Idinsa y Mota-Engil, y 18 mil 557 millones de pesos, presentada por La Peninsular y CICSA, Carlos Slim y Carlos Hank.

En otras palabras: si otorgara el contrato más económico a ICA, el Fonatur pagaría 28 mil 164 millones de pesos para unir Cancún y Tulum, un precio 12 mil millones de pesos más caro que la propuesta que rechazó de BlackRock. Sería el tramo más caro.

Falta licitar los tramos 6 y 7, que atravesarán la selva y estarán a cargo de la Sedena. El Tren Maya ha salido más caro para el contribuyente.

PODEROSOS CABALLEROS

BANXICO- REMESAS

Los legisladores el desafío de sacar adelante las modificaciones a la Ley del Banco de México que, sin duda alguna, beneficiarán a millones de familias cuyo principal sustento son las remesas o trabajan en actividades turísticas. La iniciativa que actualmente es analizada en Parlamento Abierto, tiene propósitos fundamentales a favor de la población más desprotegida en materia financiera ya que lo que busca es combatir el mercado negro de dólares y promover la inclusión financiera. Quedará claro que no se busca vulnerar la autonomía de Banxico ni mucho menos dar acceso a divisas provenientes de actividades ilícitas. Son muchas las aristas que se están analizando precisamente para que quede claro que con estas modificaciones se garantiza que el Banco Central sólo recibirá dólares limpios, ninguna posibilidad de blanqueamiento de dinero.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

VOLKSWAGEN

Volkswagen Financial Services, liderado por Rafael Teixeira, se alió a con la asociación civil Enseña por México a la cual, destinó una suma para herramientas digitales para continuar con la educación a distancia, capacitación y actividades de acompañamiento de docentes y PEM (aliados estratégicos de la asociación y profesionistas creativos con perfil de liderazgo transformacional). Así se beneficiarán a más de 2,500 alumnos de 14 escuelas de zonas desatendidas de la Sierra Nororiental (de los que alrededor de 969 son estudiantes, 69 docentes, 15 PEM y casi 1,500 padres de familia o tutores) para continuar sus estudios.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com poderydinero.mx [email protected] @vsanchezbanos