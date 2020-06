Tren Maya y Santa Lucía

El presidente Andrés Manuel López Obrador, al dar el banderazo de inicio de la construcción del tramo Izamal-Cancún del Tren Maya, dio a conocer que con los ahorros que se obtendrán por la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco se pueden realizar este tipo de obras que beneficiarán a cinco estados del sureste de México, tradicionalmente abandonados.

Se trata de rescatar para la humanidad, porque evidentemente no es sólo para el turismo nacional ni para los nativos, una vasta región rica en sitios naturales inexplorados e inexplotados, con riqueza arqueológica y ciudades coloniales, con recursos humanos que es necesario integrar a la Nación en su conjunto.

La obra faraónica es, para muchos, una obra no esencial. Y lo dicen quienes conocen o no conocen la amplia región que guarda riquezas increíbles a las que pocos tienen acceso y que, con la nueva y extraordinaria obra de transporte –de pasajeros y de carga-, abrirá oportunidades de esparcimiento y conocimiento de nuestra cultura milenaria.

No sólo es esa extraordinaria obra, sigue el Aeropuerto de Santa Lucía que integrará municipios metropolitanos del Valle de México y que dejarán atrás una obra fastuosa y colosal negocio para unos cuantos, que significaría el aeropuerto de Texcoco que, a decir del mismo presidente, pudo ser una gran obra, pero mal ubicado, en terrenos que pronto la sepultarían por estar en terrenos fangosos. Bienvenidas pues las nuevas obras.

TURBULENCIAS

No aplana López-Gatell conflicto de género

Pese a su disculpa pública, aunque ratificó que más que pregunta fue un cuestionamiento sin aportar pruebas, el subsecretario Hugo López-Gatell, sigue el conflicto con la senadora Alejandra Reynoso Sánchez, que a decir de la presidenta del Senado, Mónica Fernández, irá a la Unidad de Género. La Wera Reynoso agradeció la disculpa pública del zar-anticovid ’como mujer demócrata’ que comprende que hay que reconocer lo positivo y criticar lo negativo. Y vigente este mal entendido, se busca amarrar navajas ahora con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pese a que el epidemiólogo ha establecido claramente que los gobernadores y las gobernadoras, en el caso de la CDMX sería la Jefa de Gobierno, tienen facultades para tomar determinaciones adecuadas a la realidad que enfrentan sus áreas territoriales, de la misma manera como los mandatarios estatales deberán respetar las decisiones de los alcaldes y de las comunidades indígenas. E incluso el mismo presidente López Obrador ha señalado su confianza en los expertos, los científicos, los que están a cargo de la conducción de la epidemia sin que intervengan intereses políticos o ajenos a la autoridad basa en su experiencia. Y aún con estas explicaciones, hay quienes ’con mucha imaginación’ pretenden crear conflictos artificiales en un problema que afecta por igual a todo el mundo y en el que ni siquiera las potencias pueden controlar…Laura Curiel Cuevas, regidora de Salud del municipio de Zimatlán de Álvarez, señaló que ante la disposición del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, que dio a conocer a mediados de marzo las diversas medidas y acciones encaminadas a proteger la salud de las y los oaxaqueños, esta comunidad se sumó con gran compromiso a estas disposiciones, cancelando sus actividades públicas y emprendido una intensa jornada de concientización entre las y los pobladores, decidieron cancelar también sus fiestas patronales más próximas en dos de sus cinco barrios tradicionales: el de San Antonio, que tendría lugar el 15 de junio, y el de San Juan, el día 24 del mismo mes…

[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista