Tres de cada 10 que se hacen la prueba rápida resultan positivos a COVID-19  en Acolman

Acolman, Méx., a 29 de diciembre.- De las personas que acuden diariamente a alguno de los 21 módulos donde el sector salud realiza la prueba rápida para detectar COVID-19, hay entre un 20 y 30 por ciento que resultan positivos al nuevo coronavirus.



Tal el es caso de una familia del municipio de Acolman que acudió al módulo instalado en la cabecera municipal y ahí fueron informados que la menor de dos jóvenes hermanas resultó positiva.



La jovencitas iba acompañadas de su padre, quien al recibir la noticia, indicó que el paso a seguir sería tener los cuidados pertinentes en casa, tanto para monitorear si hubiera algún síntoma y aislarla para que los abuelos con quienes viven, no resulten contagiados.



La señora Estela también vecina de este municipio, llegó antes de que abrieran el módulo, desde las 8 de la mañana, y ya había una larga fila en espera de hacerse la prueba.



Aunque tardó dos horas en pasar, para ella era indispensable conocer estos resultados, pues desde hace dos semanas es la encargada de inyectar a uno de sus sobrinos infectados con COVID-19.



’Él (su familiar) va evolucionando y por el momento yo estoy bien, no he sentido ningún malestar, pero para mí es muy importante hacerme la prueba porque sé que así tenemos más oportunidad de cuidar nuestra salud y evitar a tiempo una posible llegada a un hospital’, indicó la mujer que en todo momento usa cubrebocas y careta.



El doctor Marco Antonio Campos Zavala, uno de los cuatro médicos de la Jurisdicción de Teotihuacán encargados de aplicar las pruebas en este municipio, reconoció que el indice de edad de quienes están demandando una prueba es muy variado, desde jóvenes y adultos mayores.



Este módulo opera entre las 9:00 y 14:00 horas, realizan entre 75 y 100 pruebas diarias, cuyos interesados acuden con un estudio epidemiológico emitido en los centros de salud. De las pruebas aplicadas han detectado hasta un 30 por ciento con resultados positivos.



El gobierno del Estado de México informó que en las últimas semanas se han realizado al menos 53 mil pruebas de detección rápida al COVID-19, en alguno de los 21 módulos ubicados en los municipios de Santa María Rayón, Tultitlán, Ixtlahuaca, Metepec, Tejupilco, Jilotepec, Atizapán de Zaragoza, Acolman, Ecatepec, Amecameca, Valle de Bravo, Tenancingo, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan, Zumpango, Atlacomulco y Lerma.