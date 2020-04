Tres millones de créditos a taxistas, empresas, Infonavit e ISSSTE

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 21 de abril del 2020. AMLO informó de tres millones de créditos para beneficio de empresas que han mantenido el empleo, pequeños negocios, taxistas así como préstamos personales del ISSSTE y para construcción de casas por parte del Infonavit.



El presidente informó que se logrará un millón de créditos para empresarios que mantengan el empleo durante la contingencia.



Aclaró que hasta ahora son alrededor de 600 mil en total, se alcanzará la meta del millón de créditos.



«…, «porque son los que aportaron con mucho esfuerzo»- preciso.



«Y no es condenar a nadie, es reconocer que hicieron un gran esfuerzo por mantener a sus trabajadores pagándoles su salario».



A los taxistas

El presidente informó que se incluirá como sujetos de crédito a los taxistas de las grandes ciudades y destacó aquellas que han sido más afectadas por el coronavirus.



Aclaró que se trata de personas que tienen un taxi » a lo mucho dos«, con lo que descartó apoyos para quienes cuentan con hasta decenas de concesiones.



«Ese padrón es el del tránsito, que ahora se llaman direcciones de movilidad, pero antes era tránsito; entonces, ahí se tiene un padrón de los taxistas», indicó con respecto a los beneficiarios.



Cuando yo fui jefe de Gobierno aquí, en la Ciudad de México, me acuerdo que había 100 mil taxis, remebró en la Mañanera ante la prensa.



«Claro, tiene que ser a los que tienen un taxi, cuando mucho dos, porque hay quienes tienen hasta 100, 200, 300».



«Entonces, eso para taxistas en la Ciudad de México, taxistas de Quintana Roo, taxistas en Tijuana, taxistas en la zona conurbada de Guadalajara, de Nuevo León…»



«…, que es también donde está afectando más la epidemia»: AMLO



. El otro censo



Además, ya se está levantando el censo, yo les hablaba de otro millón, que tiene que ver más con economía informal.



El presidente narró que ya se está hablando por teléfono.



-«‘Hemos hecho 108 mil contactos telefónicos, de los cuales 57 mil han aceptado en crédito y han enviado la foto de su negocio».



Se avanza a razón de 25 mil colocaciones reales diarias, todo esto, por teléfono.



Como ya se tiene el censo, nada más es decir ‘Se trata de esto, ¿aceptas?’ Ya dan sus datos para saber qué sucursal bancaria les corresponde.



«-Ese es otro millón así-, precisó.



Issste e Infonavit

Y otro millón es el que tiene que ver con los créditos del Issste para trabajadores al servicio del Estado, que van a ser como 640 mil créditos.



En este sentido AMLO aclaró que en el caso del Issste se trata de créditos del Infonavit



Al respecto explicó:



«-queremos que, en el caso del Infonavit, estoy planteando que se entreguen los créditos de manera directa a los trabajadores…»



«…, o sea que si el crédito es de 400 mil pesos, se le entregue al trabajador, que no haya intermediación».



No despensas, ‘mejor bajenle’: AMLO a crimen organizado



‘Ahora resulta que también reparten frijol con gorgojo’. Lo que sí ayuda es que dejen de hacer daño a la gente. Presentará plan de reinserción social



Regeneración, 20 de abril del 2020. El presidente AMLO rechazó la entrega de despensas por parte de grupos delincuenciales en distintos puntos del país. Aseguró que pasada la emergencia por la pandemia de coronavirus, presentará un plan de reinserción social para quienes delinquen.



Durante la conferencia Mañanera de AMLO la prensa preguntó sobre la entrega de despensas por parte del crimen organizado.



Al respecto el mandatario reconoció dicho reparto, e incluso precisó que se trata de actos ocurridos en diversos puntos del país.



Al ser interrogado sobre si tenía la certeza de que se trataba de actos del crimen organizado AMLO aseguró que si.



Dijo que se tiene certeza de la realización de dichos actos, «incluso les ponen letreros», esto para para indicar al supuesto benefactor.



Llamado a dejar de delinquir

De manera puntual el presidente descalificó las acciones «ahora resulta que también van a repartir frijol con gorgojo» – esto en referencia al grano roído y con insectos que repartían los gobiernos neoliberales-.



En su posicionamiento AMLO aseguró que lo que realmente ayuda es que «dejen de hacer daño a la gente».



Tras lo cual hizo un amplio llamado a la reflexión por parte de quienes forman parte de dichos grupos, que han enlutado a nuestro país y agraviado a la humanidad entera.



Finalmente el presidente AMLO aseguró que una vez pasada la emergencia por la pandemia de coronavirus presentará un plan para la reinserción social de infractores.



Es decir, subrayó, que dejen de delinquir, que vuelvan a sus familias, esto para dedicarse a actividades productivas.



Todo lo anterior en el contexto de que no se hayan cometido crímenes graves, -cosa que no mencionó, pero es sabido que dichos agravios a la sociedad, no son perdonables en México.



Todo con el fin de desarticular dichos bandas y regresar a la normalidad democrática.



Así lo dijo:



«Estamos atendiendo lo del coronavirus pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios.»



«Ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado entonces que no vengan ahora a decir estamos entregando despensas…»



«…, ¡Mejor bájenle!»: AMLO



Garantizado acceso al mercado de EU para compras contra coronavirus

AMLO subrayó que sólo México y Canadá mantienen abiertos los intercambios con EU. En especial para enfrentar la pandemia. Llegarán mil ventiladores más



Aseguradas compras en mercado de Estados Unidos

Regeneración, 20 de abril del 2020. Con relación a la compra de insumos necesario para enfrentar el periodo de agudización de la pandemia de coronavirus AMLO aseguró que se tiene vía libre para la compra de insumos en Estados Unidos.



Los ventiladores e insumos son para donde se necesita, sin distingo, para todo el país, incluida la distribución del personal médico.



Y es que los Estados Unidos cerraron sus fronteras, excepto para Canadá y México, informó el presidente.



El presidente de México garantizó que México cuenta con lo necesario para enfrentar la pandemia, eso desde el punto de vista médico y contando con la participación de la sociedad.



AMLO subrayó que sólo México y Canadá mantienen abiertos los intercambios comerciales.



En especial en lo que se trata de insumos para enfrentar la pandemia de coronavirus.



Nos van a entregar mil ventiladores, informó. Cabe recordar que se trata de una primer entrega acordada con EU de un total de 10 mil solicitados por México.



Trump consiguió envíos de mil ventiladores y prometió realizar gestiones para recabar el resto.



AMLO informó que llegarán 200 ventiladores -aproximado por semana, dijo-.



«Ya en esta semana entran los primeros 200 «, especificó.

Fue en ese momento que el presidente AMLO reveló que México mantiene una relación privilegiada con Estados Unidos, lo cual permite mantener abierto el mercado incluso de insumos médicos.



«México no tiene ninguna restricción para poder comprar en Estados Unidos», precisó.



«..., porque ellos cerraron su Mercado de equipos médicos e hicieron en el caso de México y Canadá la excepción», señaló AMLO desde Palacio Nacional.



Esta semana se elegirán 1 millón de empresas beneficiarias de créditos



Son un millón y para finales de mayo serán 2 millones de créditos a empresas que mantienen el empleo. Será entregado de manera electrónica por el IMSS



AMLO: se iniciará a repartir créditos

Regeneración, 20 de abril del 2020. AMLO dispersará fondos para apoyar a los pequeños y grandes empresarios como parte del plan económico ante la contingencia por la pandemia del coronavirus.



Durante la conferencia de prensa matutina indicó que serán las pequeñas empresas las que comiencen a recibir este crédito de 25 mil pesos.



Agregó que será a finales de mayo serán 2 millones los créditos entregados a pequeñas empresas familiares del sector formal y e informal.



El apoyo que se buscará que sea entregado de manera electrónica para que las personas no salgan al banco.



«En esta semana vamos a avanzar mucho, en esta semana podemos tener mínimo 1 millón de personas seleccionadas, de dueños de establecimientos comerciales y pequeños negocios», indicó el presidente AMLO.



El paso siguiente va a ser la dispersión de los fondos, que por la cuarentena-dijo- «vamos a procurar que se hagan por la vía de bancos de manera electrónica a cuentas».



Agregó que en su caso habrá sistemas de «entrega no personal».

Esto para que no tengan que asistir a sucursales bancarias para empezar desde ahora a dispersar y posteriormente cuando empiece la declinación de la epidemia «cuando baje la fase más difícil que se pueda asistir a las sucursales».



IMSS

Como se trata de créditos a empresas que mantengan el empleo ante la contingencia será el Instituto Mexicano de Seguro Social la institución encargada de repartir los apoyos.



El director general del IMSS, Zoé Robledo, dijo que se tendrá una plataforma desde mañana en donde se podrán saber si se es elegible o no para los créditos.



En dicha plataforma se podrá ingresar por parte de los patrones y empleadores quienes ingresarán el RFC y sabrán si es elegible para el crédito.



Será la Secretaría de Economía la que dará un reporte del avance de la entrega de los recursos.



«Es importante aclarar es que no son fondos del seguro social no son cuotas del seguro sino que son fondos del gobierno federal que se utiliza el vehículo del IMSS».



Zoé Robledo explicó: «por una razón porque podemos dar seguimiento a patrones. Mañana ya estará disponible», detalló