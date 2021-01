Tretas de las campañas políticas

LOS ESTADOS UNIDOS DIERON EL VISTO BUENO PARA QUE ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN SEA EL EMBAJADOR DE MÉXICO EN ESE PAÍS, SEGURAMENTE EL PRESIDENTE Y DON MARCELO EBRAD SE MOSTRARÁN CONTENTOS POR ESA MUESTRA DE BUENA VOLUNTAD PARA LAS BUENAS RELACIONES, AHORA FALTA QUE NO DESCARRILEN ESE CAMINO DE BUENAS COSAS.



Sin duda se levantan muchas voces con indignación ante los ’tocamientos’ que Vicente Fernández realizó con una jovencita, no es raro que esto suceda en los eventos donde se desatan las pasiones y menos que los ’cantantes’ aprovechen la ocasión para meter la mano, lo mismo sucede en la política, hemos podido observar que ahora muchos políticos de la nueva ola entran a los restaurantes luciendo ’caras nuevas’ que les acompañan, esto es lo mejor me decía uno de ello porque la gente solamente se molesta en verlas a ellas y como en los restaurantes la mayoría de los asistentes son hombres, pues dejan a un lado las críticas en contra de los políticos, así que la treta es buena para evitar que por ejemplo se comience a comentar sobre las ’grandes obras’ cuando la única que aparece en algunos sitios es la que realizan los alcaldes para montar sus nuevas residencias y claro compran grandes cantidades de terreno para darles plusvalía a costilla de las inversiones ’públicas’ que se realizan con los fondos públicos de los contribuyentes y así, algunos, quieren la reelección, y es claro, el negocio es bueno para ellos.



Hemos dicho que por las calles de las ciudades, cualquiera de ellas, lo que impera es la mafia, los grupos de narcotraficantes, los que cobran las ’rentas’ de los espacios, los que controlan a los vendedores ambulantes, el tráfico de drogas, armas, mercancías robadas y clonadas o de contrabando, los que tienen el manejo de los grupos, así cuando en algunos puntos dan la instrucción de que los restaurantes y negocios establecidos pueden iniciar operaciones y pueden utilizar las banquetas para ejercer sus derechos, pues aparecen esos grupos de delincuentes que al lado de los policías y los inspectores de vía pública se dedican a extorsionar a los comerciantes y dan al traste con el poco desarrollo y la actividad económica de esas zonas.



Muchos de esos grupos o mejor dicho la inmensa mayoría inician sus actividades protegidos por las mismas autoridades que los utilizan como grupos de choque políticos y al poco tiempo los lidercillos pudieron vender sus fuerza política o aliarla a los grupos y partidos políticos así que siguen con esa protección oficial y a pesar de los cambios en la 4T, ahora, más que nunca, esos grupos son favorecidos y protegidos porque son la base de las movilizaciones de muchos de los políticos de la ’transformación’ y no se dan cuenta de que al final pues ellos no ganarán nada sino los que seguirán en el control serán las mafias protegidas por el poder y por los políticos oportunistas. Este fenómeno se puede observar muy bien en los municipios de todo el país, ahí se nota que la protección a los lidercillos que explotan y controlan a los vendedores ambulantes no les interesas ni su bienestar ni su prosperidad, sino el manejo y la comercialización de lo que ellos en realidad tienen para enriquecerse y continuar en las lides políticas por medio de fuerza de movilizaciones y por riquezas que pueden usar para las acciones políticas y conservar los votos en muchas zonas.



Se habla mucho de concientización y de formación ideológica, pero en realidad en los proceso electorales a todos los grupos y partidos solamente les interesa el ganar puestos y presupuestos para conservar los grupos de poder y tener elementos de negociación, no de transformación y de bienestar para la gente, es así que la mayoría de los grupos aparecen ligadas a las actividades de las calles, del transporte ilegal como los mototaxis y taxis o control de camiones de carga y de agua o materiales de construcción, y es que ahí, cada día, los comerciantes ambulantes quieran o no tienen que pagar una cuota QUE PARA EN LOS BOLSILLOS DE LOS DIRIGENTES Y DE LAS AUTORIDADES QUE LES PROTEGEN SUS ACTIVIDADES, POR ESA RAZÓN ESOS LIDERCILLOS TIENEN MUCHA INFLUENCIA EN LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES y en las organizaciones políticas.



En muchas zonas también los que controlan a los grupos de colonos son los dirigentes que sostienen las ocupaciones ilegales en terrenos particulares o comunales y los van comercializando y con la fuerza misma de los compradores e invasores no hay más remedio de que al tiempo se les hagan las obras públicas y se regularicen los terrenos y así, este proceso lo van manejando incluso los mismos grupos comunales y ejidales para tener un frente que les deje dinero y les permita manipular a la gente para extorsionar a los demás ocupantes aunque tengan años de estar en sus predios y los hayan adquirido por medio de la venta de sus derechos de los propios ejidatarios y comuneros, pero existen los grupos que controlan el agua, las pavimentaciones, la luz, la seguridad y por todo esto van cobrando como si fueran grupos especiales de la delincuencia organizada de tal suerte que hoy, su gran negocio, es autorizar las construcciones enormes patrocinadas por la misma delincuencia organizada y operadas con algunos prestadores de bienes inmobiliarios y las autorizaciones de los presidentes municipales y esto aumenta en cuanto los procesos electorales se acercan, porque es una de las fuentes de promoción y de financiamiento de los grupos políticos, pero las autoridades no hacen ni realizan ninguna investigación mientras las mafias influyen en muchos sectores y controlan políticamente a muchos grupos, incluyendo a los ya saben quién…¿y se investigaran las nuevas construcciones autorizadas para recibir grandes gratificaciones de los mafiosos para los políticos que ’autorizan los cambios de uso del suelo y el comercio inmobiliario patrocinado y financiado con muchos recursos ilegales…? O como siempre, promesas de campaña y nada de nada.



[email protected]