Trevor Noah, comediante, explica qué está pasando con las acciones de Game Stop en video viral de 1 minuto

Trevor Noah, el comediante presentador del noticiero satírico ’The Daily Show’ del canal Comedy Central, se hizo viral por un video en el que explica uno de los temas que más han intrigado al mundo en los últimos días: qué está pasando con las acciones de GameStop. La tienda minorista de videojuegos es tendencia porque sus acciones pasaron de valer $17 dólares a aproximadamente $380 dólares en cuestión de días. Esto le generó grandes ganancias a algunos y pérdidas millonarias a muchos otros, incluyendo a magnates de Wall Street. Aún más sorprendente es que tal crecimiento fue planeado en un foro del sitio Reddit por usuarios, en su mayoría jóvenes, que no son expertos en finanzas.



Trevor Noah describe el acontecimiento de manera sencilla y divertida en tan solo 1 minuto y 18 segundos. Lo mejor es que lo hace parodiando una de las películas más famosas sobre Wall Street y sus altibajos: ’The Big Short’ (’La gran apuesta’ en español).



La película de 2015 cuenta la historia de un grupo de inversores que intentó aprovecharse de la crisis económica mundial de 2008. En ella la actriz Margot Robbie tiene una escena icónica en la que define términos financieros mientras toma champagne dentro de una bañera llena de burbujas. Ahora que tienes todo para entender la referencia que hace Noah, te dejamos el video y su traducción al español:



Traducción del video al español "​Básicamente hay un grupo de personas en Reddit que no usan la bolsa de valores para invertir, la usan para apostar y, de todos modos, eso es lo que muchos inversionistas serios hacen también, pero estos chicos de Reddit son más honestos al respecto y aman molestar a la gente que no lo es. Así que hay una tienda llamada GameStop que vende videojuegos. No es un gran negocio ya que los juegos se pueden descargar ahora, que es por lo que los inversionistas serios decidieron "recortar" a GameStop, que significa apostar en su contra, pero los usuarios de Reddit son aficionados de los videojuegos que tienen un amor semi-irónico por la tienda así que iniciaron a hacer memes animándose unos a otros a castigar a la gente seria comprando acciones sin valor de GameStop.



Ahora, en vez de fracasar, GameStop está triunfando salvajemente. No realmente, claro. No como negocio, pero ¡vamos! Las acciones nunca son reales. La gente seria ya ha perdido 5 mil millones de dólares y algunos fondos de cobertura han quebrado. ¿Entienden? Bien. Ahora, salgamos del baño de Margot Robbie antes de que llegue a casa y me pregunte qué estoy haciendo aquí. La última vez que me encontró aquí fue un poco incómoda."