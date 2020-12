Tribunal Electoral revoca acuerdo que ordenaba postular a mujeres a gubernaturas

www.guerrerohabla.com



El INE había emitido lineamientos de paridad en los que se señalaba que los partidos debían postular a siete mujeres para las 15 gubernaturas de las elecciones 2021.

Ciudad de México. Lunes 14 diciembre 2020.-El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó revocar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) con el que se emitían lineamientos de paridad de género para que los partidos políticos postularán a siete mujeres para las 15 gubernaturas en juego en 2021.



Los magistrados rechazaron que el Tribunal pueda emitir acciones afirmativas en el tema, al considerar que existe un ’vacío normativo’, y optaron por vincular a los congresos locales y federal para legislar sobre el tema en próximos comicios.



Respecto a los partidos políticos, hubo una confusión sobre si se votó por vincularlos o no a postular a siete mujeres en las 15 gubernaturas para las elecciones de 2021, por lo que se acordó revisar el sentido de la votación de cada magistrado, aunque sí se consideró como un resolutivo –hasta el momento– dado que durante la votación hubo cuatro votos a favor de ello.



El proyecto presentado por la magistrada Janine Otalora reconoció que el INE no tiene facultades para determinar la paridad horizontal en cargos ’unipersonales’, como lo son las gubernaturas, pero considerando el ’vacío normativo’, el punto que se discutió fue si el Tribunal podía o no emitir lineamientos, lo cual fue rechazado con el voto en contra de cuatro magistrados.



Esto generó una controversia al señalar que si el INE no tiene competencia en la paridad de las mujeres, tampoco lo tiene el Tribunal, sino que es deber del Congreso legislar al respecto.



El magistrado Felipe Fuentes y el magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF, José Luis Vargas, acompañaron el proyecto al respaldar la falta de competencia de ambas instituciones.

Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón consideró que el Tribunal tiene entre sus objetivos garantizar los mandatos constituciones, por lo que ’en ese sentido, tiene competencia para garantizar el principio de paridad de género’.



La magistrada Mónica Soto señaló que está a favor que el TEPJF reglamente el ejercicio electoral en proceso y aseguró que el proyecto es muy relevante porque cerraría el círculo de la participación política de las mujeres con la paridad en gubernaturas. ’Estamos en un momento histórico y construir una igual plena para las mujeres’, dijo en su ponencia.



El vacío normativo no debe implicar un detrimento de los derechos políticos de las mujeres.

El magistrado Felipe de la Mata consideró que siete candidaturas no necesariamente materializarían la paridad el próximo año, pero en todo caso la reglamentación debe estar en manos de los organismos electorales locales.



Ante ello, dijo que su voto sería individualizado a favor de revocar los lineamientos del INE por falta de competencia y se sumó la propuesta de vincular a los congresos para regular y a los partidos políticos para postular a al menos siete candidatas a las gubernaturas.



El acuerdo para garantizar el principio de paridad en las candidaturas a gubernaturas fue aprobado por el INE el 6 de noviembre. Los lineamientos mandataban que los partidos postularan a siete mujeres en las 15 gubernaturas que están en juego el próximo 2021, los cuales fueron impugnados por el Senado y por el PAN, que argumentaron que el órgano electoral se había extralimitado sus funciones.



De acuerdo con datos el INE, ha existido una brecha de género histórica en la elección de los gobiernos estatales desde 1953, ya que de las 351 personas electas para gobernar en los estados, el 98% han sido hombres y solo el 2% mujeres, es decir siete mujeres en dos estados.