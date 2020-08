Triste expansión del fútbol

¡Ya les hicieron la maldad! Un tema que sigue generando mucha polémica en el fútbol Mexicano es la recién fundada ’Liga de Expansión’, la cual fue creada éste año 2020. Su objetivo primordial es rescatar financieramente a los equipos que en su momento participaron en la Liga de Ascenso, y así evitar la desaparición de los planteles. La competencia estará integrada por 16 equipos. Como es sabido el ganador del torneo no tendrá derecho al ascenso a la Liga Mx.

Lo anterior provoca que, de entrada, sea un espectáculo poco atractivo para los aficionados, pues el campeón únicamente recibirá un trofeo, así como un premio económico. A diferencia de las Ligas más importantes del mundo donde el mejor en automático sube a la Primera División, México se convierte en los pocos países futboleros en que dicho privilegio se le niega al vencedor.

Hace unos días Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, había anunció la fecha del inicio del torneo. Originalmente estaba programado su comienzo a partir del 14 de agosto para terminar el 19 o 20 de diciembre. Lo anterior ya no será posible porque no todos los equipos han presentado en tiempo y forma sus pruebas de coronavirus. Dejando al descubierto su falta de profesionalismo para la competencia. Ahora se contempla que, si todo sale bien, el campeonato arranque máximo el día 18 del mes en curso.

El formato del torneo será una fase regular de todos contra todos. De ahí una ronda final donde el primer lugar avanzará de manera directa a las semifinales, el segundo lugar a los cuartos y del tercer a doceavo puesto jugarán un repechaje, es decir, cualquiera puede ser campeón.

Otro factor que complica el interés de las personas por la Liga de Expansión es que de momento, al igual que los partidos de la Liga MX, los encuentros se sostendrán a puerta cerrada. Las televisoras que se encargarán de transmitir estos partidos serán TUDN, Megacable, ESPN y Fox. La mala noticia es que los juegos se desarrollarán entre los días martes, miércoles, jueves y solo uno el domingo. Con horarios poco accesible para el televidente, ya que su programación oscilará entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche. Insistiendo que con esas características la competencia ’pinta’ para que sea poco atractiva para el aficionado.