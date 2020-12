Triste Navidad pasaran 30 mil trabajadores nayaritas sin aguinaldo

Policías estatales y maestros activos, jubilados y pensionados de la sección 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se encuentran frente a Palacio de Gobierno de Nayarit, manifestándose por la falta de pago de aguinaldo y otras prestaciones.



Una triste Navidad, pasaran cerca de 30 mil trabajadores pertenecientes al Poder Ejecutivo, quienes no han recibido el aguinaldo, el fondo de ahorro y la segunda quincena de diciembre, y más.



La dirigencia del Sindicato SUMEN, que encabeza la licenciada Norma Ramírez, dio a conocer que nunca se había tardado el gobierno en realizar el pago de aguinaldo a los trabajadores, un derecho ganado y que está plasmado en la Ley Federal del Trabajo.



’Sabemos de la situación económica por la que está pasando la administración estatal, sin embargo, el gobierno del estado, debió de preverse, con el pago de sus compromisos a la clase trabajadora’.



Asimismo, dijo que la gran mayoría de los trabajadores ya tenía contemplado dichos pagos, algunos para cubrir gastos como las tarjetas de créditos, en compras navideñas, deudas de otros tipos, por mencionar algunos, y no podrán hacerlo a tiempo, lo que les generará intereses moratorios.



’Los trabajadores comprenden la situación económica por la que está pasando la administración estatal de Antonio Echevarría García, pero, ¿por qué no se programaron desde antes? Que nos hablen derecho, nos den la cara, apoyar al gobierno; que aprenda a decir que no puede y unir las voces para que le gobierno federal nos escuche y nos apoye. Eso no se vería mal porque estaría a favor de los trabajadores’, expuso.





’Primero dijeron que el gobierno federal hará una transferencia de recursos para el pago, después que un banco va a prestar el dinero para realizar los pagos, información nada precisa que enoja a muchos trabajadores’.



’Ahora, no sabemos cuándo y cuánto se depositará, estamos en la incertidumbre, que si el 21 o 22 de diciembre; que siempre no, que será el 23 o 24 de diciembre. Otros señalan que hasta enero’, argumentó la dirigente.