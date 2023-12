OCOYOACAC, Estado de México.- Con tan sólo 15 años de edad, el estudiante Josué Martín Hernández Serrano ha puesto en alto el nombre del Estado de México al conquistar la medalla de oro en la prueba de persecución y la presea de plata en la competencia de velocidad en el ’Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista 2023’.



El joven mexiquense estudia el primer semestre de la Carrera de Técnico Bachiller en Turismo en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Plantel ’El Zarco’, no sólo quiere sobresalir como un gran deportista, sino también como un estudiante ejemplar.



Aunque dedica alrededor de 40 horas a la semana para entrenar bajo todos los climas y dejar de ver a su familia por tiempos prolongados, el estudiante del CONALEP dijo que este deporte le apasiona tanto, que no lo ve como un sacrificio, sino como una motivación para lograr todas sus metas.



En el ámbito académico, manifestó que ha sabido empatar su actividad deportiva con la escuela, estableciendo métodos y estrategias para realizar ambas actividades, sin que se afecte una a la otra.



Josué Hernández nació el 16 de junio de 2008 en el seno de una familia deportista, e inició su carrera deportiva de forma recreativa a la corta edad de ocho años, impulsado por su padre, también ciclista, quien lo guió de tal manera que, a los 12 años debutó profesionalmente.



’Al paso del tiempo me fue enamorando cada vez más este deporte, hasta llegar a hacerlo de forma competitiva’, expresó entusiasmado.



’Lo que más me gusta de este deporte es la gente que puedo llegar a conocer, los lugares, sobre todo las experiencias en una bicicleta, es esa parte de satisfacción personal, difícilmente lo cambiaría por otra cosa’, agregó Josué.



Al hacer un repaso por sus logros, mencionó que en 2022 fue campeón en el serial Mexiquense de Ciclismo de Ruta, y en octubre de 2023 participó por segunda ocasión en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista, el cual se llevó a cabo en el Estado de México, donde logró el primer lugar en su categoría, además de clasificar entre los primeros lugares en competiciones por equipos y en diferentes categorías.



En este sentido señaló que se siente orgulloso de su trayectoria, pero no piensa conformarse, ya que seguirá preparándose con la ilusión de llegar a grandes ligas. Además, agradeció a toda su familia por el apoyo incondicional, así como a su entrenador, el reconocido ex deportista Giuseppe Grassi, y a la ex olímpica Nancy Contreras, quien fue quien lo inició en el ciclismo.



Además del deporte, otra de sus pasiones es viajar, es por ello que Josué Hernández ha decidido que después de concluir su etapa en el CONALEP, dará continuidad a su preparación universitaria dentro de la carrera de Turismo.



Josué Hernández agradeció a las autoridades educativas por el apoyo recibido y los exhortó a que sigan impulsando el deporte y a los talentos mexiquenses, que orgullosamente representan a nuestra entidad en competencias nacionales e internacionales.



Su caso es una muestra de que la enseñanza tiene que ser integral y debe incluir todos los elementos que permitan un desarrollo pleno de las y los alumnos de todos los niveles educativos, lo que es premisa para lograr la transformación educativa que impulsa el Gobierno del Estado de México que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez.



Es por ello que, desde la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, que dirige Miguel Ángel Hernández Espejel, se impulsa y apoya con ’El Poder de Servir’, estos casos de éxito que son un orgullo para la comunidad escolar y para los mexiquenses.