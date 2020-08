’Triunfo de la ley’, dimisión de Billy Álvarez a presidencia de Cooperativa Cruz Azul

+La cementera aclara que no puede confirmar ni desconocer su renuncia



+Ignoramos su paradero, asegura vocero



+La madrugada del sábado trascendió su abdicación al cargo, que incluye al club de futbol



+Hay orden de aprehensión en su contra, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada



+Carlos Hermosillo y Bernardo de la Garza, entre posibles sustitutos, al frente de La Máquina, ambos expresidentes de Conade



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Sigue saga de la telenovela del balón en el futbol nacional. No augura final feliz. Después de darse a conocer una carta en la que Guillermo Billy Álvarez Cuevas renunciaba a la dirección general de la Cooperativa Cruz Azul, Jorge Hernández, vocero de la empresa cementera, fundada en 1881–, dueña del club, uno de los más populares, reconoció que ’no podemos confirmar ni desconocer’ la misiva y reiteró que ignoran el paradero del directivo.



’De manera estricta, el licenciado Guillermo Álvarez, con quien no tenemos contacto alguno, es el único que pudiera o debiera confirmar o desconocer (la carta)’, argumentó sin ahondar en el tema.



Una misiva firmada por Billy y dirigida a los cooperativistas de Cruz Azul, en la que el dirigente presentaba su renuncia –tras 32 años en el cargo–, circuló en redes sociales la madrugada del sábado.



El documento apareció tres días después de que un juez federal libró una orden de aprehensión contra Álvarez Cuevas por delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos.



Las autoridades también solicitaron en ese entonces el arresto de Mario Sánchez, director financiero de la Cooperativa; Eduardo Borell, director jurídico; Víctor Garcés, ex directivo de la empresa y cuñado de Billy, así como del abogado Ángel Junquera.



Después del sorpresivo mensaje, integrantes de la Junta de Gobierno de la Cooperativa, la cual fue presentada el viernes y que aseguró estaría a cargo de la empresa cementera debido al proceso penal que enfrenta el director general, se reunieron con la intención de rechazar la renuncia del dirigente.



El grupo, que tiene entre sus elementos a Jorge Fernández y Ramsés Dolores Anguiano, también buscaría opciones para evitar que los consejos de Administración y Vigilancia, encabezados por los opositores José Antonio Marín y Víctor Velázquez, asuman el control de la Cooperativa, publicó el portal Espn.



No obstante, hasta el cierre de esta edición de dicho diario no dieron a conocer de manera pública alguna postura.



De acuerdo con la carta difundida, Álvarez Cuevas, quien ostentó la dirección general de la Cooperativa por 32 años, presentó su renuncia con fecha de 1 de agosto derivado de los acontecimientos que han tenido lugar dentro de las recientes semanas.



Argumentó que ’durante el periodo de transición que suponga la entrega de mi administración, acompañaré a los miembros de nuestros Consejos en el proceso de nombramiento de la persona que me habrá de suceder, velando siempre por el bienestar de la sociedad que supone el trabajo de todas nuestras vidas.’



Billy Álvarez, 74 años de edad, también desconoció a la Junta de Gobierno, creada por el grupo de cooperativistas que lo respaldan, al tiempo de que instó a dar validez a los consejos de Administración y Vigilancia opositores.



’Agradezco las muestras de apoyo de todos los socios que han pretendido crear un órgano de gobierno para procurar la estabilidad y operación ordinaria de la Cooperativa’, explicó.



No obstante, ahondó, ’en respeto a la voluntad de los socios, debemos reconocer que ni en la ley ni en nuestras bases constitutivas se encuentra prevista la figura de Junta de Gobierno y Administración Provisional.’



Aceptó que tras escuchar con detenimiento la ’posición que guardan distintas facciones de socios cooperativistas… me lleva a reconocer que debe existir un gobierno corporativo que atienda las necesidades y es por ello que reconozco como legítimos los consejos de Administración y Vigilancia que hubieren sido nombrados en la Asamblea General de Socios con fecha del 28 de septiembre de 2018.’



José Antonio Marín, representante del Consejo de Administración, y Víctor Velázquez, quien preside al Consejo de Vigilancia, publicaron un video en el que aseguraron que con la salida de Billy Álvarez ’triunfó la ley’, al tiempo de que hay un nuevo comienzo en la Cooperativa, luego de ’más de tres décadas de deterioro, corrupción y persecución implementados por la dirección general.’



Guillermo Barradas, abogado del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, opositora a la cúpula directiva de la empresa cementera, consideró que tras la renuncia de Billy se abre una mesa de diálogo para que el conflicto que existe entre ambos llegue a un buen término.



Aceptó que ahora se podrían retirar las demandas contra Guillermo Álvarez debido a que el nuevo sistema de justicia penal te permite tener salidas alternas de solución de conflicto, lo cual puede incluir acuerdos reparatorios o criterios de oportunidad; ’la ley te permite tener esas posibilidades.’



Detalló que las investigaciones contra Álvarez Cuevas comenzaron cuando integrantes del Consejo de Administración interpusieron una demanda por manejo fraudulento de la Cooperativa, lo que derivó en la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto Castillo.



Aseguró que la Junta de Gobierno es ilegal, por lo que el Consejo de Administración tomará las riendas de la Cooperativa y el club Cruz Azul en los próximos días.



Dijo que el director deportivo Jaime Ordiales, quien de acuerdo con la Junta de Gobierno es por ahora la máxima autoridad del club de futbol, estará en dicho cargo de manera temporal ya que podrían llegar otras personas.



Entre ellas se menciona al exfutbolista Carlos Hermosillo, ídolo de la afición cementera, Bernardo de la Garza y Robin Álvarez. Curiosamente los dos primeros fueron directores de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)



Por cierto, Cruz Azul llegó a 23 años sin ganar título de liga.



Y ansía llegar al noveno.



Continuará telenovela.