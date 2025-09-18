Trolebús, mexicable y más de 30 millones de viajes gratuitos para quienes más lo necesitan: Delfina Gómez

TOLUCA, Estado de México.- El transporte público en el Estado de México vive una transformación con obras y acciones concretas como el Trolebús Mexiquense en la Zona Oriente y la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan, logros impulsados por el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez en apenas dos años de gestión.



En este mensaje, difundido como parte de la campaña previa a su Segundo Informe de Resultados, la Mandataria mexiquense destacó que se han otorgado más de 30 millones de viajes gratuitos en beneficio de personas adultas mayores, personas con discapacidad y niñas y niños menores de cinco años.



Frente al reto de mejorar caminos y carreteras, reafirmó su compromiso de seguir trabajando para que las y los mexiquenses lleguen más seguros, más rápido y con dignidad a sus destinos.



Con esta campaña, iniciada el 15 de septiembre, la Gobernadora Delfina Gómez mantiene un mensaje cercano y transparente, mostrando resultados de un Gobierno de ’menos escritorio y más territorio’ que transforma la movilidad y la vida cotidiana de millones de familias.