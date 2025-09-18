Trolebús, mexicable y más de 30 millones de viajes gratuitos para quienes más lo necesitan: Delfina Gómez

En su cuarto spot destacan viajes gratuitos en beneficio de personas adultas mayores, personas con discapacidad y niñas y niños menores de cinco años

Trolebús, mexicable y más de 30 millones de viajes gratuitos para quienes más lo necesitan: Delfina Gómez
Gobierno
Septiembre 18, 2025 13:28 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

TOLUCA, Estado de México.- El transporte público en el Estado de México vive una transformación con obras y acciones concretas como el Trolebús Mexiquense en la Zona Oriente y la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan, logros impulsados por el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez en apenas dos años de gestión.

En este mensaje, difundido como parte de la campaña previa a su Segundo Informe de Resultados, la Mandataria mexiquense destacó que se han otorgado más de 30 millones de viajes gratuitos en beneficio de personas adultas mayores, personas con discapacidad y niñas y niños menores de cinco años.

Frente al reto de mejorar caminos y carreteras, reafirmó su compromiso de seguir trabajando para que las y los mexiquenses lleguen más seguros, más rápido y con dignidad a sus destinos.

Con esta campaña, iniciada el 15 de septiembre, la Gobernadora Delfina Gómez mantiene un mensaje cercano y transparente, mostrando resultados de un Gobierno de ’menos escritorio y más territorio’ que transforma la movilidad y la vida cotidiana de millones de familias.

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Trolebús, mexicable y más de 30 millones de viajes gratuitos para quienes más lo necesitan: Delfina Gómez

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.