www.guerrerohabla.com



Foto de portada: Trotsky, su esposa Olga y su hijo como huéspedes en una casa de vacaciones de Taxco, propiedad de su amigo de México.

Taxco de Alarcón, Gro. 31 Agosto, 2020.-El Revolucionario Ruso León Trotsky, llego a México como exiliado político huyendo de la amenaza de muerte de Stalin ordenada sobre su cabeza. En donde sería un gran lugar en México para que Trotsky se pudiera refugiarse y protegerse de una tan grave y seria amenaza, ¿Taxco era esa ciudad para que pudiera refugiarse?



Es obvio que él no podría ir a refugiarse a un pueblito aislado de la capital del país, como Taxco. Donde no habría la suficiente seguridad y eficiente fuerza pública, por lógica la ciudad más segura de este país en esos tiempos era la Ciudad de México, donde tuvo una gran casa en Coyoacán, por los rumbos de la actual avenida Río Churubusco y es la sede el Museo Casa de León Trotsky.



Como es posible pensar que una persona que viene huyendo de un país extranjero y sistema político contrario a sus creencias, se refugiara en un lugar donde solo había pequeñas casas hechas de adobe y jacales, y más, que pudiera salir a caminar muy libremente si corría el riesgo de que a unos cuantos metros o en cualquier momento pudieran acabar con su vida.



Trotsky

Fallada en la casa donde estuvo de visita Trotsky en Taxco.

León fue invitado a visitar la famosa ciudad, una sola vez estuvo en la ciudad, a invitación expresa de un amigo. Es algo ilógico lo que se dice, que él mantenía una casa para venir de vacaciones, como podría estar Trotsky viviendo o vacacionando en Taxco si David Alfaro Siqueiros, su enemigo mortal, estaba viviendo en la casa de la piedra que esta frente a la iglesia Chavarrieta, a escasos 200 metros de la casa que se dice que era de Trotsky.







Alfaro Siqueiros estaba obligado por la autoridad federal a vivir en Taxco, para continuar con su condena por haber participado en el atentado al propio Trotsky en la casa ubicada en la colonia Coyoacán donde Trotsky vivió.



Es por eso que se descarta todo lo que la gente dice de que él vivía en Taxco, él solo podría contar con una buena seguridad en un lugar como la daba el Distrito Federal en el cual pudiera tener paz mental y seguridad para él y su familia, lugar donde tenía una casa como una fortaleza con hombres armados hasta los dientes y tampoco con toda esa excelente seguridad no fue suficiente para evitar que lo asesinaran en su propia casa.

ADN Cultura