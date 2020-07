Trump acapara producción de la vacuna vs. Covid-19 de Gilead

Estados Unidos ha comprado prácticamente todo el stock de producción de Remdesivir, la vacuna contra el coronavirus de Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), para los próximos 3 meses, según ha informado el Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services, HHS) en un comunicado.



’El HHS ha asegurado más de 500,000 dosis para hospitales estadounidenses hasta septiembre. Esto representa el 100% de la producción proyectada de Gilead para julio (94,200 dosis), el 90% de la producción en agosto (174,900 dosis) y el 90% de la producción en septiembre (232,800 dosis), además de una asignación para ensayos clínicos’, afirma el comunicado.



’Los expertos están alarmados tanto por la acción unilateral de Estados Unidos sobre remdesivir como por las implicaciones más amplias, por ejemplo, en el caso de que una vacuna esté disponible. La administración Trump ya ha demostrado que está preparada para superar a todos los demás países y asegurar los suministros médicos que necesita para EU’, publica The Guardian.



’El presidente Trump ha llegado a un acuerdo increíble para garantizar que los estadounidenses tengan acceso al primer tratamiento terapéutico autorizado para Covid-19’, ha dicho el secretario de salud y servicios humanos de Estados Unidos, Alex Azar.



’En la medida de lo posible, queremos asegurarnos de que cualquier paciente estadounidense que necesite remdesivir pueda obtenerlo. La aAministración Trump está haciendo todo lo que está a nuestro alcance para aprender más sobre las terapias que salvan vidas para Covid-19 y asegurar el acceso a estas opciones para el pueblo estadounidense’, afirmó.



Forbes