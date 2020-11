TRUMP ACEPTA SU DERROTA Y LUEGO SE RETRACTA

Donald Trump, el magnate convertido en Presidente de Estados Unidos mediante calculada argucias, artimañas y ardides mediáticos, y como se ha denunciado, con ayuda de potencias extranjeras, continúa en su plan de confrontación y por tanto de división de sus conciudadanos sin importar los daños que le está infligiendo a la gran potencia.



Sin embargo, este domingo su exceso o incontinencia verbal le jugo una mala, pésima pasada, al reconocer por primera vez su derrota y luego arrepentirse con un cretinismo que ha sido recogido por la prensa estadounidense y mundial.



En América Latina y el Caribe, ’Cuba Debate’, fue la primera plataforma que informó de las discrepancias del todavía ocupante de la Casa Blanca, hecho que ocurrió después de convocar y encabezar a bordo de su automóvil blindado, una numerosa manifestación de sus seguidores en la que exigían: ’4 años más’ para el Donald.



Así encabezó la nota el medio cubano: ’Trump reconoce por primera vez la victoria de Biden y luego se retracta’, la ilustra con una típica foto de su rostro adusto y soberbio, proporcionada por la agencia de noticias Española, EFE. Textual:



’Este domingo, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por primera vez ‘reconoció’ la victoria de Joe Biden en las elecciones del pasado 3 de noviembre, aunque mantuvo sus acusaciones de fraude.



‘Él ganó porque la elección fue amañada. No fueron permitidos observadores, los votos fueron tabulados por una empresa privada de izquierda radical, Dominion, con una mala reputación y un equipamiento de mala calidad que ni siquiera podría calificar para Texas (¡donde gané por mucho!)’, enfatizó Trump en un mensaje en su cuenta en Twitter.



Minutos después, y ante la repercusión de sus palabras, volvía a tuitear: ‘No concedo nada’.



Otros medios como INFOBAE, informaron que Donald Trump dijo que Joe Biden ‘ganó porque la elección estuvo amañada’. El mandatario norteamericano, que insistió en la denuncia sobre irregularidades en la votación, hizo esta declaración en su cuenta de Twitter. Minutos después, tras la gran repercusión de sus dichos, aclaró: ’No admití nada’.



El daño estaba hecho, está grabada su expresión: ’Él ganó’ -obvio-, se refiere a Joe Biden, ’porque las elecciones estaban amañadas’.



Sin embargo, añade la nota, tras la gran repercusión de sus dichos, el mandatario dijo en un tuit posterior que no concedió "nada’ y que Biden ’solo ganó a los ojos de los MEDIOS MENTIROSOS’.



Así son estos sujetos, no tienen remedio, se dedican a culpar a los medios de sus metidas de pata. Para la gran mayoría de los analistas en el mundo, la pesadilla trumpista terminará el todavía lejano, por lo que implica, 20 de enero del 2021.



