18 abrIL 2020

*El presidente también arrojó dudas sobre el número de muertos en el país asiático, que fue revisado el viernes.

*Trump amenaza a China con "consecuencias" si se demostrara que fue "conscientemente responsable" de la pandemia

*Donald Trump señala a China en un gráfico de tasas de mortalidad de coronavirus por país durante una rueda de prensa en la Casa Blanca (Washington, EE.UU.), el 18 de abril de 2020.





Estados Unidos. 18 abril, 2020.-El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado este sábado a China con "consecuencias" si llega a demostrarse que fue "conscientemente responsable" de la pandemia de coronavirus, y no se trató únicamente de un error.



En la rueda de prensa diaria sobre el coronavirus, el mandatario indicó que la cuestión ahora es saber si lo que sucedió con el coronavirus fue "un error que se salió fuera de control o si se hizo deliberadamente", recalcando que "hay una gran diferencia entre esos dos" supuestos.



"Si fue un error, un error es un error. Pero si fueron responsables a sabiendas, [...], entonces seguro que debería haber consecuencias", aseveró Trump.

Trump estudiará la información sobre una millonaria subvención a un laboratorio de Wuhan bajo la Administración de Obama

En este sentido, el presidente se refirió a informaciones que apuntan a que un laboratorio de virología de Wuhan podría haber desarrollado el coronavirus en medio del esfuerzo de China por demostrar su capacidad para identificar y combatir virus. Según dijo Trump, su Gobierno está tratando de determinar si el virus provino de un laboratorio chino.



"¿Alguien se cree este número?"

Trump también arrojó dudas sobre el número de muertos en el país asiático, que fue revisado el viernes. Cuando Deborah Birx, que coordina la respuesta del Gobierno federal al virus, presentaba un esquema con las tasas de mortalidad de coronavirus por país, Trump intervino, preguntando si "alguien realmente se cree este número", mientras señalaba a la tasa confirmada por China de 0,33 por 100.000 habitantes, que se encontraba en la parte inferior del gráfico.



La ciudad china de Wuhan, donde se originó el coronavirus SARS-CoV-2, ha revisado al alza el número de muertes confirmadas por covid-19, que pasan de 2.579 a 3.869, lo que representa un aumento de 1.290 fallecidos, o un 50 % más de la cifra inicial. Se ha corregido también la cifra de casos confirmados, contabilizando 50.333, lo que supone 325 más que en el balance anterior.



Pekín no admite encubrimientos

El mandatario norteamericano, que ha acusado repetidamente a Pekín de haber ocultado información sobre el coronavirus, ha acudido esta semana a Twitter para desafiar las cifras actualizadas por Wuhan, alegando que en realidad son "mucho más altas".



El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Zhao Lijian, ha rechazado las acusaciones respecto a que el Gobierno de su país haya encubierto información sobre el brote del nuevo coronavirus como el número de muertes.



Al respecto, este viernes durante una sesión informativa, Zhao Lijian dijo que en ningún momento se ocultó información sobre el brote y que Pekín "nunca" permite encubrimientos. Además, indicó que la revisión en Wuhan forma parte de un proceso de verificación estadística para garantizar la precisión, y que ese tipo de revisiones es una práctica internacional común.



El vocero de la Cancillería también recordó este jueves que la OMS "ha dicho en múltiples ocasiones que no hay evidencia de que el coronavirus se haya creado en laboratorio".



Europa cuestiona a China

Mientras tanto, varios líderes europeos han insinuado que las autoridades chinas ocultan datos sobre el manejo de la epidemia. Entre ellos, se encuentra el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien estimó que en China "claramente, han sucedido cosas que desconocemos" durante el brote.



Por su parte, el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, aseveró que Pekín tendrá que responder "preguntas difíciles" sobre cómo apareció el brote de coronavirus y si podría haberse prevenido.



